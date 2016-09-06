ВОЗ рекомендует «безопасный секс» для защиты от лихорадки Зика

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отредактировала свои рекомендации тем, кто не хочет заразиться вирусом Зика через половые контакты.

По мнению авторитетного ведомства, всем мужчинам и женщинам, вернувшимся из стран и регионов, где имеются случаи передачи этого вируса половым путем, надлежит в течение шести месяцев воздерживаться от интимной близости или «практиковать безопасные половые отношения», пишет Reuters.

Напомним, что, по данным ВОЗ, случаи передачи вируса от человека к человеку были зарегистрированы в 11 странах. Сайт «Известий» приводил данные о распространении опасной лихорадки уже в 67 странах мира.

