Партии организуют собственную видеофиксацию на выборах

На выборах в Госдуму 2016 года парламентские партии особое внимание уделят обеспечению чистоты и прозрачности процесса волеизъявления граждан. Как удалось выяснить «Известиям», в единый день голосования 18 сентября думские партии привлекут десятки тысяч своих сторонников для дополнительного наблюдения за выборами.



Со стороны «Единой России» предупреждать нарушения будут мобильные группы юридической помощи. КПРФ использует для борьбы с «каруселями» свой вариант мобильных групп под громким названием «Красная конница», в каждом регионе будет задействовано до 300 человек. «Справедливая Россия» собирается развернуть видеоконтроль за голосованием, а ЛДПР будет распространять информацию о нарушениях в интернете и направлять полученные свидетельства в правоохранительные органы.



От «Единой России» за выборами будут наблюдать мобильные группы юридической помощи. Зампред ЦИК «Единой России» Константин Мазуревский считает, что благодаря тому, что следить за чистотой выборов будут наблюдатели от всех 14 партий, участвующих в предвыборной гонке, возможность фальсификаций будет практически сведена к нулю. Поэтому мобильные группы ЕР будут сконцентрированы на оказании юридической поддержки. Предполагается, что партия выставит подвижные составы наблюдателей на наиболее проблемных территориях. Так, в Ростовской области будет работать не менее 15 групп мобильной поддержки.

КПРФ в день выборов планирует задействовать 25 тыс. своих сторонников в проекте «Красная конница», главной задачей которого станет борьба с грубыми нарушениями, рассказал «Известиям» секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев. По его словам, одной из задач партийных активистов станет борьба с «каруселями», то есть неоднократным голосованием отдельных избирателей сразу на нескольких участках. Вадим Соловьев подчеркнул, что подобные попытки будут пресекаться — мобильные группы будут блокировать автобусы, которые везут избирателей на повторное голосование, и вызывать полицию.



— Коммунисты бросили в бой «Красную конницу», так нас окрестили оппоненты. Соответствующие молодежные бригады создаются по всей России. Они будут на автомобилях. Группы будут оснащены записывающими устройствами для фиксации. Как правило, в их составе — депутаты законодательного собрания или муниципального образования. Даже депутаты Госдумы бывают, — рассказал коммунист.

Вадим Соловьев добавил, что в день голосования также будет открыта «горячая линия», но, по опыту прошлых выборов, не ожидает шквала сообщений. Он также обратил внимание, что результатом работы дополнительных наблюдателей на выборах редко становятся уголовные дела, но самое важное для партии они делают — не допускают фальсификаций непосредственно на голосовании.



Секретарь президиума центрального совета «Справедливой России» по вопросам организации и проведения избирательных кампаний Александр Бурков рассказал, что партия планирует использовать «все доступные средства для наблюдения за выборами» и вести повсеместный видеоконтроль.



Руководитель центрального аппарата «Справедливой России» Руслан Татаринов добавил, что сторонники партии и ее наблюдатели будут фиксировать номера автомобильных средств, замеченных в подвозе избирателей, и лица участников «каруселей».



— Ранее подобная практика сыграла действенную роль в пресечении фальсификации выборов. У нас в каждое региональное отделение разослан «блокнот наблюдателя», содержащий четкую инструкцию. Он имеет хорошую прикладную ценность — там содержатся права и обязанности наблюдателей и последовательность действий при различных ситуациях, — рассказал он.



Член высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что партия планирует максимально «закрыть» все избирательные участки наблюдателями от партии и от кандидатов-одномандатников, а также задействует доверенных лиц и избирательные штабы.

— Они будут перемещаться от участка к участку для того, чтобы контролировать ситуацию и собирать информацию, — пояснил Ярослав Нилов, добавив, что вся информация о нарушениях будет оперативно публиковаться в интернете. — В Москве будет работать оперативный штаб, куда вся эта информация будет стекаться. Моментально будут информироваться ЦИК, дежурные прокуроры по субъектам, полиция.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, в результате реформы избирательной системы фальсификации на выборах стали практически невозможными, в том числе за счет повышения независимости членов избирательных комиссий. Нарушения, по его словам, могут быть использованы для дискредитации самого выборного процесса всевозможными «интересантами» и геополитическими «партнерами».

— Это излишний чудовищный ажиотаж, который сам по себе уже без каких-либо фактов работает на дискредитацию выборной системы, — прокомментировал массовое участие наблюдателей в выборах эксперт. — Пытаются найти черную кошку в темной комнате. Пытаются создать проблемы на ровном месте, играя на руку нашим всевозможным геополитическим «партнерам», которые только и ждут любых «фактов», чтобы это раздуть. Уверяю вас, на следующий день после выборов, используя это в своей избирательной кампании, Хиллари Клинтон заявит, что выборы в России прошли нечестно.