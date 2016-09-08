Аэропорт Итуруп получит современное навигационное оборудование

Российский разработчик и производитель оборудования в области организации воздушного движения АО «Азимут» оснастит аэропорт Итуруп в Курильске Сахалинской области сверхсовременной системой всепогодной посадки самолетов. Заказчиками выступают филиал «Аэронавигация Дальнего Востока» и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», которые занимаются оснащением аэродрома. Работы по модернизации взлетно-посадочной полосы аэропорта планируется завершить до конца сентября 2016 года. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе АО «Азимут».

— Крайне сложные метеоусловия на острове потребовали установки инструментальной системы посадки воздушных судов нового поколения, — рассказал гендиректор АО «Азимут» Аскер Саидов.

Регулярное авиасообщение в Итурупе, где живет около 6500 человек, было налажено только в 2014 году. Но из-за сложных метеоусловий пилоты испытывали сложности со взлетом и посадкой даже в летние месяцы, и аэропорт подолгу был закрыт. Осенью прошлого года во время визита на Курилы председатель правительства Дмитрий Медведев лично оценил сложные условия полетов на Итуруп, задержавшись с вылетом на несколько часов. Тогда же Дмитрий Медведев поручил Минтрансу оснастить аэродром аэронавигационным оборудованием для всепогодных взлета и посадки.

Инструментальная система посадки нового поколения ILS2700, оснащенная курсовым, глиссадным и дальномерным радиомаяками, позволит аэродрому Итуруп принимать с двух направлений и отправлять воздушные суда даже при сложных погодных условиях. По сигналам радиомаяков бортовой прибор показывает отклонение от линий курса и глиссады и расстояние до торца воздушно-посадочной полосы с точностью, позволяющей пилоту сажать самолет в условиях полного отсутствия видимости.



Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий считает, что оснащение аэропортов Сахалинской области новыми системами позволит значительно повысить уровень регулярности полетов, несмотря на туманный климат и сложную метеорологическую обстановку.



— Регулярность рейсов и возможность взлета и посадки в Итурупе будут зависеть от категории системы, установленной компанией «Азимут», и того, как она соотносится с электроникой самолетов, каковы навыки пилотов, — рассказал Алексей Синицкий. — В зависимости от оснащения аэродрома подобными системами ему присуждается категория по ИКАО (международной организации гражданской авиации). В московских аэродромах пока самая высшая категория в России — третья, благодаря этому здесь самый низкий показатель уходящих на посадку на запасной аэродром самолетов.