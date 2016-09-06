На севере Норвегии перевернулась лодка с туристами из России

Возле северного побережья Норвегии у острова Нур-Квалейа перевернулась прогулочная лодка с пятью туристами-рыбаками из России и Литвы. На месте происшествия была проведена масштабная спасательная операция.

По данным издания iTromsoe, спасательные службы оповестили о произошедшем в 16.00 по местному времени (17.00 мск). Отмечается, что три туриста смогли перебраться в другую лодку, а двое других оказались под днищем плавсредства.

В операции по спасению рыбаков были задействованы вертолет экстренных служб и несколько лодок. Вскоре спасателям удалось вызволить одного человека из-под лодки, он был госпитализирован.

Через полчаса был спасен последний турист и также отправлен в больницу. Спасатели уточнили, что четверо туристов были гражданами РФ и один — гражданином Литвы.