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Минздрав пока не будет отменять вызов педиатров на дом

Предложение главного детского врача об изменении системы работы участковых признали несвоевременным

Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков

В конце августа главный педиатр Минздрава Александр Баранов заявил, что следует пересмотреть систему работы участковых педиатров. В частности, освободить их от вызовов на дом к пациентам, по крайней мере в крупных городах. Он привел в пример другие страны, где такой практики нет, и аргументировал свою позицию тем, что в клинических условиях врач имеет гораздо больше возможностей диагностировать заболевание маленького пациента и провести лечение. А доставить ребенка в больницу родители могут и самостоятельно, за исключением особых случаев. Это заявление вызвало беспокойство в сообществах родителей и активно обсуждается на специализированных родительских форумах в Сети. 

— Никаких инициатив по отмене оказания медицинской помощи участковыми педиатрами на дому Министерством здравоохранения РФ не готовится. Комментировать суть данных предложений до их детального обсуждения как в профессиональном медицинском, так и в пациентском сообществах полагаем преждевременным, — заявил «Известиям» пресс-секретарь министра здравоохранения РФ, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Олег Салагай.

— В Западной Европе и США действительно отсутствует практика вызова на дом врачей во всех ситуациях, — сказала «Известиям» директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. — Когда болеет ребенок, это происходит еще реже. Родителям предлагают либо вызвать «скорую», которая отвезет ребенка в клинику, либо самостоятельно его туда доставить, потому что у всех есть автомобили, там прекрасные дороги. Эта практика занимает всё большее место в умах наших экспертов, которые считают, что нужно отказаться от затратной системы похода доктора на дом и перейти к самостоятельности и ответственности людей. Всё это было бы хорошо, если бы мы жили не в России, а в маленькой Дании или Норвегии, где развита дорожная сеть и относительно небольшие расстояния. Но на просторах России далеко не каждый родитель может позволить себе довезти в больницу больного ребенка. На себе он повезет? Не у всех есть машины.

Лариса Попович отметила, что вызов к ребенку «скорой помощи» в ситуации, когда родители не могут отвезти его в больницу, — это еще дороже. То есть даже с точки зрения расходов государства неоправданно — один вызов «скорой» стоит примерно как три визита педиатра.

— С экономической точки зрения мы теряем очень большие деньги, это правда. Но вопрос надо ставить по-другому: станет ли лучше здоровье наших детей, если мы перестанем это делать? Думаю, мы больше потеряем. Сложившаяся в России практика вызова врача на дом была обусловлена спецификой нашей жизни, — считает эксперт.

По мнению Ларисы Попович, менять надо сам формат таких визитов: не каждый раз надо идти к ребенку домой, многие вопросы можно решить дистанционно, например по скайпу. Однако есть случаи, когда действительно необходимо, чтобы специалист прибыл к ребенку.

Вице-президент Национальной медицинской палаты Наталья Аксенова заявила «Известиям», что каких бы затрат ни стоили государству вызовы на дом к детям, отменить их невозможно.

— Помощь, которую окажет врач-педиатр на дому, не оценить никакими деньгами, — сказала она. — Я против того, чтобы рассуждать в категориях — выгодно это или не выгодно. И нам еще очень далеко до того, как работают за рубежом наши коллеги. Надо увеличить финансирование хотя бы в два раза, чтобы поднимать такие вопросы. Сегодня говорить об этом, наверное, несвоевременно.

— Это очень чувствительная сфера, — говорит Лариса Попович. — И вся система организации здравоохранения в России сложилась неслучайно. Ломать ее в одночасье, пытаясь повторить модели западных стран, которые развиваются в совершенно других условиях, — неправильно. Надо дополнять практику вызова на дом практикой удаленных консультаций.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Минздрав пока не будет отменять вызов педиатров на дом

Минздрав пока не будет отменять вызов педиатров на домПредложение главного детского врача об изменении системы работы участковых признали несвоевременным

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