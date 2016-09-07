Минздрав пока не будет отменять вызов педиатров на дом

В конце августа главный педиатр Минздрава Александр Баранов заявил, что следует пересмотреть систему работы участковых педиатров. В частности, освободить их от вызовов на дом к пациентам, по крайней мере в крупных городах. Он привел в пример другие страны, где такой практики нет, и аргументировал свою позицию тем, что в клинических условиях врач имеет гораздо больше возможностей диагностировать заболевание маленького пациента и провести лечение. А доставить ребенка в больницу родители могут и самостоятельно, за исключением особых случаев. Это заявление вызвало беспокойство в сообществах родителей и активно обсуждается на специализированных родительских форумах в Сети.

— Никаких инициатив по отмене оказания медицинской помощи участковыми педиатрами на дому Министерством здравоохранения РФ не готовится. Комментировать суть данных предложений до их детального обсуждения как в профессиональном медицинском, так и в пациентском сообществах полагаем преждевременным, — заявил «Известиям» пресс-секретарь министра здравоохранения РФ, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Олег Салагай.



— В Западной Европе и США действительно отсутствует практика вызова на дом врачей во всех ситуациях, — сказала «Известиям» директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. — Когда болеет ребенок, это происходит еще реже. Родителям предлагают либо вызвать «скорую», которая отвезет ребенка в клинику, либо самостоятельно его туда доставить, потому что у всех есть автомобили, там прекрасные дороги. Эта практика занимает всё большее место в умах наших экспертов, которые считают, что нужно отказаться от затратной системы похода доктора на дом и перейти к самостоятельности и ответственности людей. Всё это было бы хорошо, если бы мы жили не в России, а в маленькой Дании или Норвегии, где развита дорожная сеть и относительно небольшие расстояния. Но на просторах России далеко не каждый родитель может позволить себе довезти в больницу больного ребенка. На себе он повезет? Не у всех есть машины.

Лариса Попович отметила, что вызов к ребенку «скорой помощи» в ситуации, когда родители не могут отвезти его в больницу, — это еще дороже. То есть даже с точки зрения расходов государства неоправданно — один вызов «скорой» стоит примерно как три визита педиатра.

— С экономической точки зрения мы теряем очень большие деньги, это правда. Но вопрос надо ставить по-другому: станет ли лучше здоровье наших детей, если мы перестанем это делать? Думаю, мы больше потеряем. Сложившаяся в России практика вызова врача на дом была обусловлена спецификой нашей жизни, — считает эксперт.

По мнению Ларисы Попович, менять надо сам формат таких визитов: не каждый раз надо идти к ребенку домой, многие вопросы можно решить дистанционно, например по скайпу. Однако есть случаи, когда действительно необходимо, чтобы специалист прибыл к ребенку.

Вице-президент Национальной медицинской палаты Наталья Аксенова заявила «Известиям», что каких бы затрат ни стоили государству вызовы на дом к детям, отменить их невозможно.

— Помощь, которую окажет врач-педиатр на дому, не оценить никакими деньгами, — сказала она. — Я против того, чтобы рассуждать в категориях — выгодно это или не выгодно. И нам еще очень далеко до того, как работают за рубежом наши коллеги. Надо увеличить финансирование хотя бы в два раза, чтобы поднимать такие вопросы. Сегодня говорить об этом, наверное, несвоевременно.

— Это очень чувствительная сфера, — говорит Лариса Попович. — И вся система организации здравоохранения в России сложилась неслучайно. Ломать ее в одночасье, пытаясь повторить модели западных стран, которые развиваются в совершенно других условиях, — неправильно. Надо дополнять практику вызова на дом практикой удаленных консультаций.