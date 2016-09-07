«Россия — футбольная страна, раз на игре с Ганой было 17 тыс. человек»

Во вторник сборная России одержала первую победу под руководством нового тренерского штаба. Подопечные Станислава Черчесова сумели обыграть сборную Ганы со счетом 1:0 (гол на счету Федора Смолова). Произошло это на глазах у бывшего наставника национальной команды Леонида Слуцкого, днем ранее сетовавшего на плохие продажи абонементов на домашние игры возглавляемого им ЦСКА. Из чего рулевой действующих чемпионов России сделал вывод, что наша страна не является футбольной.

РФС как организатору матча пришлось постараться опровергнуть заявление бывшего главного тренера сборной. Поначалу ситуация с посещаемостью действительно не внушала оптимизма: за 10 минут до стартового свистка на трибунах стадиона «Локомотив» в Черкизово с трудом набиралось 8 тыс. зрителей. Отчасти это было связано с напряженной ситуацией на входных турникетах со стороны Щелковского шоссе, однако к середине первого тайма на трибунах было, по визуальным оценкам, уже около 12 тыс. человек. К оптимальной по меркам раннего вечера буднего дня цифре удалось приблизиться ко второй половине игры. В итоге зрителей набралось более 17 тыс. В разговоре с корреспондентом «Известий» коммерческий директор РФС Петр Голунов назвал этот показатель хорошим, если исходить из обстоятельств подготовки к матчу.

— Есть календарь ФИФА, в котором предусмотрены конкретные окна для сборных, и мы должны в них вписаться, — рассказал «Известиям» Голунов. — Нам в последний момент пришлось перестраивать планы по матчам сборной. Россия лишилась неофициальных двухраундовых встреч в одной из европейских отборочных групп ЧМ-2018, и надо было в достаточно сжатые сроки подобрать других соперников, чтобы они и устраивали тренерский штаб, и вызывали интерес зрителей. Спасибо Аврааму Гранту, что он и его сборная Ганы согласились к нам приехать.

Коммерческий директор РФС также пояснил, почему в этот раз было невозможно провести матч на периферии, где, как показывает практика предыдущих лет, национальная команда собирает полные стадионы.

— Гана только тремя днями ранее сыграла отборочный матч Кубка африканских наций против Руанды. Сжатые сроки перелетов, восстановления, подготовки — разумеется, в этих условиях их сторона настаивала именно на Москве, — сообщил Петр Голунов. — Мы, конечно, согласились. Повторюсь, в условиях цейтнота, когда надо было найти достойного соперника, это был разумный компромисс. Особенно на фоне имевших место сложностей с перелетами команды Ганы. С учетом времени начала встречи сложности были объективные. Игра начинается в 19.00, у многих болельщиков еще не закончился рабочий день. Плюс пробки. Многие обладатели билетов в VIP звонили мне во время матча и говорили, что еще стоят в пробках. В итоге уже по ходу игры арена заполнилась и была достигнута хорошая посещаемость с учетом подобных обстоятельств.

Что же касается времени начала встречи, едва ли не совпавшего с традиционным временем окончания рабочего дня, то оно было выбрано в качестве компромисса с транслировавшим игру «Первым каналом».

— Игру транслирует «Первый канал», у которого в 21.00 начинается программа «Время», — пояснил Голунов. — Значит, нужно назначать матч или на 19.00, или ближе к 10 часам вечера. Второй вариант — тоже не лучший для болельщиков. У нас, конечно, случались истории, когда руководство канала перекраивало эфир под футбол. Например, с прошлогодним финалом юношеского чемпионата Европы до 19 лет против Испании. Но ради товарищеского матча никто на это не пойдет.

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец также не согласился со Слуцким, отметив, что посещаемость игры с Ганой говорит о возможности дальнейшего роста интереса к футболу в России.

— Если говорить о том, что не выкуплено какое-то количество абонементов на игры ЦСКА, то причины надо искать не в стране, — заявил «Известиям» Бышовец. — Это не имеет ничего общего с футболом и оценками, сделанными Слуцким. Хотя, конечно, количество абонементов гораздо меньше по сравнению с миллионами подписей под петицией за роспуск сборной, где было выражено недовольство игрой команды на Евро-2016 и работой главного тренера. И то, что в будний день и в не самое удачное время в Москве матч с Ганой собрал больше 17 тыс. зрителей, говорит о том, что страна у нас футбольная. Есть большой болельщицкий потенциал, который надо просто с умом использовать.

По мнению специалиста, вызывает оптимизм и игра сборной России под руководством нового тренера.

— Я бы не стал критически относиться к этому матчу — идет поиск игры, поменялась тактика, — продолжил Бышовец. — В первой встрече с Турцией было сочетание в три центральных защитника, с Ганой Черчесов перешел на игру в четыре защитника. Идет поиск игроков, эксперименты. Да, что-то не получается, но практически с листа есть попытка дать игровую практику молодым игрокам. Видна концепция, блоки из «Локомотива» (Самедов, Шишкин), «Краснодара» (Газинский, Петров, Смолов). Конечно, вторые таймы с Турцией и Ганой оставляют желать лучшего, но нельзя на этом этапе с такими соперниками обойтись совсем без проблем. А в целом оба матча были достаточно информативны, тренерам удалось оценить игроков, понять, на что способны дебютанты. И мне кажется, атмосфера в команде сейчас отличается в лучшую сторону от того, что было на Евро-2016. И это привело к позитивной атмосфере на поле, поскольку видна структура игры и осмысленность взаимодействия между футболистами.

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Матч Россия-Гана

Фотография 1 из 17: Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Павел Бедняков

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