В одной из гостиниц Одессы произошла стрельба между охранниками

В полиции города сообщили о корпоративном конфликте со стрельбой
В гостинице «Вилла ле Премьер» в Одессе произошла стрельба во время корпоративного конфликта между сотрудниками охранных организаций. Об этом сообщил начальник областной полиции Вадим Могила.
Он отметил, что в результате инцидента есть пострадавшие, всего задержано 18 человек. Раненым оказывают помощь врачи. На месте ЧП работает следственная группа, сообщает ТАСС со ссылкой на «7 телеканал».
«Произошел корпоративный конфликт между охранными фирмами, представляющими разных собственников отеля», - сказал Могила.
Ранее сообщалось, что во вторник в гостиницу ворвались неизвестные, которые забаррикадировались внутри и якобы захватили заложников.
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