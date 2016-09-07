Генсек НАТО посетит Тбилиси с двухдневным визитом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию в рамках сессии Североатлантического совета этой организации.

В ходе двухдневного визита, который начнется сегодня, 7 сентября, пройдет оценка осуществленных Тбилиси реформ, в частности и в сфере повышения обороноспособности этой страны.

Как сообщил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, Столтенберг проведет встречи с президентом, премьер-министром и членами правительства.

Главной темой визита генсека станет интеграция Грузии в НАТО.

Напомним, что Северо-атлантический альянс давно считает сферой своих интересов страны акватории Черного моря.