Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Генсек НАТО посетит Тбилиси с двухдневным визитом

Сессия Североатлантического совета НАТО обсудит вопросы обороноспособности Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию в рамках сессии Североатлантического совета этой организации.

В ходе двухдневного визита, который начнется сегодня, 7 сентября, пройдет оценка осуществленных Тбилиси реформ, в частности и в сфере повышения обороноспособности этой страны.

Как сообщил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, Столтенберг проведет встречи с президентом, премьер-министром и членами правительства.

Главной темой визита генсека станет интеграция Грузии в НАТО.

Напомним, что Северо-атлантический альянс давно считает сферой своих интересов страны акватории Черного моря.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Генсек НАТО посетит Тбилиси с двухдневным визитом

Сессия Североатлантического совета НАТО обсудит вопросы обороноспособности Грузии

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгений Кожокин

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Пироженко

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке