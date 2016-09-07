Генсек НАТО посетит Тбилиси с двухдневным визитом

Сессия Североатлантического совета НАТО обсудит вопросы обороноспособности Грузии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию в рамках сессии Североатлантического совета этой организации.
В ходе двухдневного визита, который начнется сегодня, 7 сентября, пройдет оценка осуществленных Тбилиси реформ, в частности и в сфере повышения обороноспособности этой страны.
Как сообщил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, Столтенберг проведет встречи с президентом, премьер-министром и членами правительства.
Главной темой визита генсека станет интеграция Грузии в НАТО.
Напомним, что Северо-атлантический альянс давно считает сферой своих интересов страны акватории Черного моря.
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