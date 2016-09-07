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США тайно переправили в Иран $ 1.7 млрд в качестве выкупа

Стали известны подробности скандала с освобождением четырех американцев

Власти США после освобождения нескольких американских заключенных в Иране выплатили Тегерану в общей сложности $ 1.7 млрд. 

Самолет с деньгами трижды вылетал в эту страну. Это совпало с сообщением об освобождении из заключения в Иране четырех американских граждан по взаимному договору.

О предполагаемом выкупе сообщила газета The Wall Street Journal. Эта информация стала серьезным поводом для критики президента США Барака Обамы, не смотря на то, что официальный Вашингтон назвал деньги компенсацией за несостоявшуюся сделку по поставке Ирану оружия в 1979 году.

Известия  писали о подробностях операции.


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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

США тайно переправили в Иран $ 1.7 млрд в качестве выкупа

Стали известны подробности скандала с освобождением четырех американцев

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