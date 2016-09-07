ДТП в Египте унесло жизни 22 человек

При столкновении грузовика и микроавтобуса все пассажиры последнего погибли
Погибли все 22 пассажира микроавтобуса, с которым столкнулся грузовик в Египте.
По информации арабских СМИ, трагедия произошла на трассе в провинции Вади-эль-Гедид. первоначально сообщалось, что число жертв было 18. Среди погибших нет иностранных граждан.
Египет «славится» плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, здесь ежегодно гибнут около 12 тыс. человек.
Напомним, что туристы тоже становятся жертвами ДТП в этой арабской стране.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.