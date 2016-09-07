Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

ДТП в Египте унесло жизни 22 человек

При столкновении грузовика и микроавтобуса все пассажиры последнего погибли

Погибли все 22 пассажира микроавтобуса, с которым столкнулся грузовик в Египте.

По информации арабских СМИ, трагедия произошла на трассе в провинции Вади-эль-Гедид. первоначально сообщалось, что число жертв было 18. Среди погибших нет иностранных граждан.

Египет «славится» плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, здесь ежегодно гибнут около 12 тыс. человек.

Напомним, что туристы тоже становятся жертвами ДТП в этой арабской стране.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

ДТП в Египте унесло жизни 22 человек

При столкновении грузовика и микроавтобуса все пассажиры последнего погибли

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке