ДТП в Египте унесло жизни 22 человек

Погибли все 22 пассажира микроавтобуса, с которым столкнулся грузовик в Египте.

По информации арабских СМИ, трагедия произошла на трассе в провинции Вади-эль-Гедид. первоначально сообщалось, что число жертв было 18. Среди погибших нет иностранных граждан.

Египет «славится» плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, здесь ежегодно гибнут около 12 тыс. человек.

Напомним, что туристы тоже становятся жертвами ДТП в этой арабской стране.

