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Apple представит новый iPhone7

Одним из самых громких обновлений модели станет отсутствие привычного разъема для наушников

В среду корпорация Apple представит на презентации новые модели iPhone7 сразу в двух версиях, хотя компания до мероприятия традиционно не раскрывает всех новинок.

Сообщается, что презентация в комплексе Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско начнется в 20:00 по московскому времени, передает ТАСС.

Эксперты уже установили, что компания представит для выпуска на рынок две модели iPhone — iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Первый будет иметь экран размером 4,7 дюйма и 2 гб оперативной памяти (RAM), второй же — экран 5,5 дюйма и 3 гб оперативной памяти.

Также отмечается, что в новой модели не будет традиционного 3,5-миллиметрового разъема для наушников, которые будут подключать через порт Lightning. При этом пока не ясно, войдут ли наушники в комплект поставки.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Apple представит новый iPhone7

Одним из самых громких обновлений модели станет отсутствие привычного разъема для наушников

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