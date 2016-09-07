Apple представит новый iPhone7

Одним из самых громких обновлений модели станет отсутствие привычного разъема для наушников
В среду корпорация Apple представит на презентации новые модели iPhone7 сразу в двух версиях, хотя компания до мероприятия традиционно не раскрывает всех новинок.
Сообщается, что презентация в комплексе Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско начнется в 20:00 по московскому времени, передает ТАСС.
Эксперты уже установили, что компания представит для выпуска на рынок две модели iPhone — iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Первый будет иметь экран размером 4,7 дюйма и 2 гб оперативной памяти (RAM), второй же — экран 5,5 дюйма и 3 гб оперативной памяти.
Также отмечается, что в новой модели не будет традиционного 3,5-миллиметрового разъема для наушников, которые будут подключать через порт Lightning. При этом пока не ясно, войдут ли наушники в комплект поставки.
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