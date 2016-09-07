Декана истфака КемГУ уволили из-за фотографий раздетых первокурсников

Декан факультета истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета и двое его заместителей были уволены после того, как в Сети появились фотографии раздевшихся догола на церемонии посвящения студентов. Об этом сообщила представитель вуза Мария Венедиктова.

«Уволены декан исторического факультета и международных отношений Константин Юматов и два его заместителя — Алексей Адаменко и Роман Селезнев», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Уточняется, что об отчислении самих студентов речи не идет.

Напомним, накануне в социальных сетях появились фотографии, на которых раздетые первокурсники исторического факультета Кемеровского госуниверситета проходят некий обряд посвящения в студенты. Позже некоторые из них сообщили, что снимали с себя одежду добровольно и не были против участия в мероприятии.

Снимки вызвали большой резонанс и активно обсуждаются в соцсетях. В настоящий момент в университете проводится служебная проверка.

По сообщениям местных СМИ, посвящение в студенты в кемеровском вузе по традиции проходит в начале учебного года. Ритуал заключается в выполнении первокурсниками различных творческих заданий. На этот раз студенты снимали с себя одежду якобы в ходе некоего конкурса — за каждую снятую вещь команде присуждались баллы.