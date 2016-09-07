Эрдоган заявил о готовности вместе с США освободить Ракку от ИГИЛ

Президент Турции подчеркнул, что его страна не имеет права «сделать шаг назад» в борьбе с террористами
Турция готова принять предложение США о совместной операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с журналистами во время возвращения с саммита G20, который прошел в китайском Ханчжоу.
«У ИГ самый главный центр — Ракка. Президент США Барак Обама сказал мне, что хочет что-то вместе с нами сделать с Раккой. Мы ответили, что с нашей стороны никаких проблем нет. Мы предложили, чтобы наши военные собрались и обсудили вопрос, как это сделать», — приводит его слова газета Hurriyet.
Турецкий лидер добавил, что страна должна показать, «что существует в регионе» и «не имеет права сделать шаг назад».
Эрдоган также рассказал, что Анкара не испытывает трудностей в сотрудничестве с Вашингтоном при проведении операции «Щит Евфрата» на севере САР.
«Нам очень комфортно работать с США в Ар-Раи (провинция Алеппо на севере Сирии. — «Известия»). Мы также сотрудничали и продолжаем сотрудничать в Джараблусе», — сказал он.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.