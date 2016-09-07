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Эрдоган заявил о готовности вместе с США освободить Ракку от ИГИЛ

Президент Турции подчеркнул, что его страна не имеет права «сделать шаг назад» в борьбе с террористами

Турция готова принять предложение США о совместной операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с журналистами во время возвращения с саммита G20, который прошел в китайском Ханчжоу.

«У ИГ самый главный центр — Ракка. Президент США Барак Обама сказал мне, что хочет что-то вместе с нами сделать с Раккой. Мы ответили, что с нашей стороны никаких проблем нет. Мы предложили, чтобы наши военные собрались и обсудили вопрос, как это сделать», — приводит его слова газета Hurriyet.

Турецкий лидер добавил, что страна должна показать, «что существует в регионе» и «не имеет права сделать шаг назад».

Эрдоган также рассказал, что Анкара не испытывает трудностей в сотрудничестве с Вашингтоном при проведении операции «Щит Евфрата» на севере САР.

«Нам очень комфортно работать с США в Ар-Раи (провинция Алеппо на севере Сирии. — «Известия»). Мы также сотрудничали и продолжаем сотрудничать в Джараблусе», — сказал он.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Эрдоган заявил о готовности вместе с США освободить Ракку от ИГИЛ

Президент Турции подчеркнул, что его страна не имеет права «сделать шаг назад» в борьбе с террористами

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