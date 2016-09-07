ЦБ отозвал лицензию у Выборг-банка

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов
ЦБ с 7 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Выборг-банка (Лениградская область, город Выборг). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 сентября 2016 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество «Выборг-банк», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Банка России.
По информации регулятора, Выборг-банк проводил высокорискованную кредитную политику, которая была связана с размещением средств в низкокачественные активы.
После исполнения банком требований по формированию резервов, адекватных принимаемым рискам, достаточность собственных средств организации снизилась до критических значений.
Выборг-банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 августа 2016 года занимал 349-е место в банковской системе РФ.
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