Объём вкладов и средств на счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в Выборг-банке, у которого Центробанк сегодня отозвал лицензию, на 1 августа 2016 года достигал 3,3 млрд рублей. Это следует из отчётности кредитной организации, которую публикует регулятор.



По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам возмещения (до 1,4 млн рублей) начнутся не позднее 21 сентября. По оценке управляющего директора по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА) Станислава Волкова, клиенты Выборг-банка получат до 2,9 млрд рублей.



Регулятор лишил Выборг-банк лицензии за неисполнение банковского законодательства и нормативных актов ЦБ, снижение всех нормативов достаточности капитала ниже 2%.



«СПАО «Выборг-банк» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы», - пояснил ЦБ в пресс-релизе. - «В результате исполнения банком требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принимаемым рискам, достаточность собственных средств кредитной организации снизилась до критических значений. Руководство и собственники ПАО «Выборг-банк» не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности».



Кроме того, как указал ЦБ, в августе 2016 года руководство и собственники банка проводили схемные операции и сделки с целью вывода активов - при действовавших ограничениях на проведение банковских операций.



По данным Центробанка, на 1 августа 2016 года Выборг-банк занимал 349 место в рейтинге российских кредитных организаций по активам (4,3 млрд рублей). Банк контролировали 8 физлиц. С начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 64 банков, за прошлый год - 93.

