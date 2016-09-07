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Звонок о бомбе в Пулково оказался ложным

Петербургский аэропорт работает в обычном режиме

Пассажиры и персонал вернулись в терминал петербургского аэропорта Пулково после эвакуации, вызванной звонком о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе оператора аэропорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

«В 08:50 мск мероприятия были завершены. Пассажиры и персонал вернулись в терминал», — приводит сообщение агентство ТАСС.

В управлении на транспорте МВД России по СЗФО агентству сообщили, что проверка, проведенная сотрудниками транспортной полиции завершена. В ходе проверки никаких признаков взрывного устройства обнаружено не было.

Ранее сообщалось об эвакуации аэропорта Пулково из-за звонка о минировании воздушной гавани. Звонок поступил около 7.00 мск, после чего пассадиры и персонал были выведены из терминала.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Звонок о бомбе в Пулково оказался ложным

Петербургский аэропорт работает в обычном режиме

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