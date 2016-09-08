Сергей Смирнов — фотокор эпохи великих

Умер Сергей Иванович Смирнов, а с ним и великая эпоха советской фотожурналистики. Он не любил, когда его называли фотографом, подчеркивал, что он — фотокорреспондент. Хотя, конечно, был художником в самом высоком смысле этого слова. Он, кажется, родился с артистическим чувством композиции. Непередаваемая в словах «химия», которую поклонники фотографии называют магией кадра, всегда присутствовала в его работах. Независимо от того, снимал ли он первых лиц государств или запуск фонтана у Большого театра.



Одинаково мастерски, с поразительным чувством стиля освещал он правительственные события, запуски ракет, театральные вечеринки, балетные спектакли, космонавтов на отдыхе и весеннюю капель. Непосвященных эта разносторонность поражала. Но люди, хорошо знавшие Сергея Ивановича, ничему не удивлялись. В своей профессии он мог абсолютно всё — свидетельством тому сотни негативов, хранившихся в его знаменитой фотолаборатории на пятом этаже пушкинских «Известий».



«Хорошая фотография всегда заменит плохой текст», — любил говорить он коллегам-журналистам. Ну а его собственные известинские фотографии эквиваленты даже не тексту, а эпохальному роману, охватившему без малого 60 лет истории великой страны.



Сергей Иванович Смирнов родился 13 ноября 1923 года. Великую Отечественную войну начал в авиации стрелком-радистом, затем был фоторепортером во фронтовой газете. Первый кадр в качестве фотокорреспондента «Известий» сделал в 1959-м. Снимал первых лиц СССР и мира, а также все крупнейшие политические события страны. Именно его глазами миллионы людей впервые увидели Юрия Гагарина и Никиту Хрущева, Маргарет Тэтчер и Элизабет Тейлор, Никиту Михалкова и Фиделя Кастро.



Сергей Смирнов награжден орденами и медалями. Скончался в Москве, в последний день лета 2016 года.​​​​



​​​​​​​

Сергей Смирнов

Фотография 1 из 10: Фидель Кастро в узбекском колхозе. 1961 год. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Смирнов

​​​​​​​

