МИД РФ: встреча Лаврова и Керри по Сирии прорабатывается

Встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Госдепартамента США Джоном Керри по сирийскому урегулированию в ближайшие дни прорабатывается. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.



«Прорабатывается возможность встречи Лаврова и Керри по Сирии в ближайшие дни», — сказали в департаменте информации и печати МИД РФ.



В ведомстве также отметили, что переговоры, вероятно, состоятся в Женеве.



Напомним, стороны дважды встретились на полях саммита «двадцатки» в китайском Ханчжоу, но так и не смогли выработать единый подход по урегулированию сирийского кризиса.



По словам Сергея Лаврова, стороны с начала 2016 года провели уже более 40 переговоров. Он назвал такое количество бесед беспрецедентным.



Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Войскам официальных властей противостоят банды боевиков, наиболее влиятельными из которых являются запрещенные в России и ряде стран террористические группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (сменившая название на «Джебхат Фатах аш-Шам»). По данным ООН, в конфликте погибло уже более 220 тыс. человек.