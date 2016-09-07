Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

МИД РФ: встреча Лаврова и Керри по Сирии прорабатывается

Переговоры могут пройти в Женеве

Встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Госдепартамента США Джоном Керри по сирийскому урегулированию в ближайшие дни прорабатывается. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. 

«Прорабатывается возможность встречи Лаврова и Керри по Сирии в ближайшие дни», — сказали в департаменте информации и печати МИД РФ. 

В ведомстве также отметили, что переговоры, вероятно, состоятся в Женеве.

Напомним, стороны дважды встретились на полях саммита «двадцатки» в китайском Ханчжоу, но так и не смогли выработать единый подход по урегулированию сирийского кризиса.

По словам Сергея Лаврова, стороны с начала 2016 года провели уже более 40 переговоров. Он назвал такое количество бесед беспрецедентным.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Войскам официальных властей противостоят банды боевиков, наиболее влиятельными из которых являются запрещенные в России и ряде стран террористические группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (сменившая название на «Джебхат Фатах аш-Шам»). По данным ООН, в конфликте погибло уже более 220 тыс. человек.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

МИД РФ: встреча Лаврова и Керри по Сирии прорабатывается

Переговоры могут пройти в Женеве

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке