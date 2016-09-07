По факту стрельбы в школе № 49 в Екатеринбурге началась проверка

В понедельник девятиклассник выстрелил из пневматического пистолета в учениц во дворе екатеринбургской школы № 49
Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту стрельбы во дворе школы № 49 в Екатеринбурге.
По предварительным данным, 5 сентября девятиклассник выстрелил в учениц школы из пневматического пистолета.
Родители пострадавших школьниц уже написали заявления в полицию. Отмечается, что видимых повреждений у девочек нет. Им назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сообщается, что пневматику школьник получил в подарок от родственника. Оружие у подростка изъяли на экспертизу.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает сайт НТВ.Ru.
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