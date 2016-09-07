«АвтоВАЗ» увеличил продажи в России на 3,6%

«АвтоВАЗ» увеличил продажи в России в августе на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Рыночная доля Lada увеличилась, притом что российский авторынок продолжает терять объемы. Если в августе прошлого года доля Lada составляла 15,4%, то сегодня на автомобили Lada приходится 19,6% от продаж легковых автомобилей в России (предварительная оценка компании)», — говорится в сообщении, текст которого приводит агентство «РИА Новости».

В материале уточняется, что продажи в августе 2016 года составили 20,908 тыс. автомобилей.

Также отмечается, что стабильный уровень продаж показывают новые модели Lada. Так, Lada Vesta входит в топ-5 общероссийского рейтинга, Lada Xray — в топ-20. В настоящий момент для этих моделей готовятся новые комплектации.