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ЦБ отозвал лицензию у Азия Банка

Решение о ликвидации кредитной организации приняло ее руководство

Центробанк аннулировал лицензию у Азия Банка, зарегистрированного в Москве. Решение принято по заявлению собственников банка, которые приняли решение о прекращении деятельности организации и ее ликвидации.

«Исходя из представленных АО «Азия Банк» данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В банке будет назначена ликвидационная комиссия

На 1 августа текущего года Азия Банк занимал 633-е место в банковской системе России. Ранее сегодня ЦБ РФ отозвал лицензии у Выборг-банка и НКО «Транзит».

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

ЦБ отозвал лицензию у Азия Банка

Решение о ликвидации кредитной организации приняло ее руководство

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