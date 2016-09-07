ЦБ отозвал лицензию у Азия Банка

Центробанк аннулировал лицензию у Азия Банка, зарегистрированного в Москве. Решение принято по заявлению собственников банка, которые приняли решение о прекращении деятельности организации и ее ликвидации.

«Исходя из представленных АО «Азия Банк» данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В банке будет назначена ликвидационная комиссия

На 1 августа текущего года Азия Банк занимал 633-е место в банковской системе России. Ранее сегодня ЦБ РФ отозвал лицензии у Выборг-банка и НКО «Транзит».