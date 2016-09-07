Входящий в топ-100 Военно-промышленный банк задерживает выдачу вкладов

Военно-промышленный банк (ВПБ), входящий в топ-100 российских кредитных организаций, временно прекратил выдачу наличных по вкладам и картам. В качестве причины указывается обновление программного обеспечения. Сроки окончания технических работ не указываются.

По словам одного из клиентов банка, ему не удалось пока получить ни копейки. Сначала в банке пообещали, что выдадут 15 тыс. рублей, остальное по заявлению. «В итоге 15 тыс. тоже не дали, сказали, операции на расход у них заблокированы. С карт деньги тоже не отдают», — цитирует телеканал «360» рассказ одного из вкладчиков.

Еще один клиент банка рассказал, что не смог пополнить дебетовую карту при помощи сервиса «Яндекс.Деньги».

На прошлой неделе ВПБ снизил процентные ставки по вкладам и установил минимальный первый взнос в размере 5 млн рублей. Пресс-служба банка объяснила это решение желанием привлечь новых клиентов.



Согласно данным портала Banki.ru, по размеру активов (60,3 млрд рублей) по состоянию на 1 августа 2016 года банк занял 93-е место в банковской системе России.