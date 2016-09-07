Бомба в школе на юго-западе Москвы не обнаружена

На пульт охраны учебного заведения на улице Островитянова пришло сообщение с угрозой взрыва
Экстренные службы не обнаружили опасных предметов в школе № 17 и отделении для дошкольников № 5 на юго-западе Москвы.
«Прибывшие на место специалисты обследовали здание. Опасных предметов обнаружено не было», — цитирует сообщение источника агентство «Москва».
По данному факту будет проведена проверка.
Ранее сообщалось, что после звонка в полицию из школы и детсада были эвакуированы 160 детей.
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