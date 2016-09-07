Бомба в школе на юго-западе Москвы не обнаружена

Экстренные службы не обнаружили опасных предметов в школе № 17 и отделении для дошкольников № 5 на юго-западе Москвы.



«Прибывшие на место специалисты обследовали здание. Опасных предметов обнаружено не было», — цитирует сообщение источника агентство «Москва».



По данному факту будет проведена проверка.

Ранее сообщалось, что после звонка в полицию из школы и детсада были эвакуированы 160 детей.