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Бомба в школе на юго-западе Москвы не обнаружена

На пульт охраны учебного заведения на улице Островитянова пришло сообщение с угрозой взрыва

Экстренные службы не обнаружили опасных предметов в школе № 17 и отделении для дошкольников № 5 на юго-западе Москвы.

«Прибывшие на место специалисты обследовали здание. Опасных предметов обнаружено не было», — цитирует сообщение источника агентство «Москва».

По данному факту будет проведена проверка.

Ранее сообщалось, что после звонка в полицию из школы и детсада были эвакуированы 160 детей.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Бомба в школе на юго-западе Москвы не обнаружена

На пульт охраны учебного заведения на улице Островитянова пришло сообщение с угрозой взрыва

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