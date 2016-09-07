Российский турист погиб в Норвегии во время морской рыбалки

Российский турист погиб в результате несчастного случая во время морской рыбалки в Норвегии. Эту информацию подтвердили в Генконсульстве России в норвежском городе Киркенес.

Россиянин из Калининграда погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу города Тромсе, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне у северного побережья Норвегии, у острова Нур-Квалейа, перевернулась прогулочная лодка с пятью туристами-рыбаками из России и Литвы. На месте происшествия была проведена масштабная спасательная операция. В спасательной операции были задействованы вертолеты и несколько судов.



Трем туристам удалось перебраться в другую лодку, а двое оказались под днищем плавсредства. 59-летний россиянин погиб, еще один госпитализирован, остальные туристы не пострадали.



Отдыхающие могли не справиться с управлением лодкой. «Это достаточно популярный у калининградцев маршрут для рыбалки. Лодка была не собственная, а взята в аренду. Может, что-то пошло не так», — цитирует «Клопс.Ru» представителя Генконсульства.



Полиция Норвегии выясняет обстоятельства произошедшего, передает «Ридус».