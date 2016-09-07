В кабмине опровергли заморозку финансирования проектов из ФНБ

По словам первого вице-премьера, в настоящий момент тема не обсуждается
В России не рассматривают заморозку финансирования части инвестиционных проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на встрече с журналистами в среду.
«Мы этого не обсуждали даже. Вчера тема по ФНБ была о том, что часть средств, которые получили РЖД, они готовы вернуть, потому что у них идет удачное размещение. И они, наоборот, обращаются в правительство с тем, чтобы мы часть средств, которые ФНБ предоставлял, вернуть в фонд для перераспределения на другие проекты», — приводит его слова агентство ТАСС.
Ранее в среду газета «Ведомости» сообщила о предложении Министерства финансов России по заморозке финансирования части инвестпроектов из ФНБ. Издание сослалось на материалы ведомства, подготовленные к бюджетному совещанию у Шувалова.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.