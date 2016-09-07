В кабмине опровергли заморозку финансирования проектов из ФНБ

В России не рассматривают заморозку финансирования части инвестиционных проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на встрече с журналистами в среду.

«Мы этого не обсуждали даже. Вчера тема по ФНБ была о том, что часть средств, которые получили РЖД, они готовы вернуть, потому что у них идет удачное размещение. И они, наоборот, обращаются в правительство с тем, чтобы мы часть средств, которые ФНБ предоставлял, вернуть в фонд для перераспределения на другие проекты», — приводит его слова агентство ТАСС.

Ранее в среду газета «Ведомости» сообщила о предложении Министерства финансов России по заморозке финансирования части инвестпроектов из ФНБ. Издание сослалось на материалы ведомства, подготовленные к бюджетному совещанию у Шувалова.