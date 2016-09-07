Днепр разорвал побратимство с тремя городами России

Об этом сообщил мэр бывшего Днепропетровска Борис Филатов
Власти бывшего Днепропетровска — ныне украинского Днепра — разорвали побратимские отношения с российскими городами.
«Десять минут назад горсовет сессионным решением разорвал «побратимские» отношения с городами Российской Федерации», — написал мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.
Ранее Днепр был побратимом таким российским городам, как Красноярск, Самара и Улан-Удэ.
Напомним, в мае секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив заявил, что украинская столица направила Москве решение о разрыве договора о побратимстве, партнерстве и сотрудничестве в одностороннем порядке.
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