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Замначальника ОВД «Лефортово» подозревают в присвоении 7 млн рублей

В отношении Анзора Шулая возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями»

В Москве в присвоении 7 млн рублей подозревается заместитель начальника ОВД по району Лефортово. Следствие в отношении Анзора Шулая возбудило уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным следствия, Анзор Шулай с августа 2015 года по май 2016 года, злоупотребляя своими должностными обязанностями, присвоил ранее изъятые по уголовному делу денежные средства в сумме не менее 7 млн рублей. 

Для того, чтобы скрыть следы преступления Шулай убедил потерпевшего по другому уголовному делу дать заведомо ложные показания. Мужчина должен был на допросе сказать, что у него украли 10 млн рублей вместо 400 тыс. Также он должен был подделать расписку.

Как пишут Дни.Ру, потерпевший не согласился принимать участие в преступном плане и обратился в правоохранительные органы.

В четверг следствие будет просить суд избрать в отношении Шулая меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Сообщается, что Анзор Шулай будет уволен из правоохранительных органов.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Замначальника ОВД «Лефортово» подозревают в присвоении 7 млн рублей

В отношении Анзора Шулая возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями»

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