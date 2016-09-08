Юрий Калитвинцев может продержаться во главе «Динамо» до зимы

Перестановки в ряде структур общества «Динамо» пока не отразятся на главном тренере футбольного клуба Юрии Калитвинцеве. Как сообщил источник в клубе и обществе, процедурная сложность оформления всех кадровых изменений может затянуться, что отсрочит рассмотрение тренерского вопроса.

— После ухода спортивного директора «Динамо» Романа Орещука, а ранее — председателя ВФСО Владимира Проничева с высокой вероятностью можно сказать, что у Калитвинцева не так много шансов сохранить свой пост на долгосрочной основе, — утверждает источник. — Но многочисленные кадровые изменения в верхах клуба и общества дают ему время. Если не случится катастрофического падения результатов в ходе нынешней осени, то Калитвинцев доработает до зимнего перерыва в чемпионате, после чего новый совет директоров ФК «Динамо» будет рассматривать его дальнейшую судьбу.

Напомним, в четверг состоится внеочередная конференция Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», на которой будет избран новый председатель общества. Предполагается, что им на безальтернативной основе станет бывший заместитель министра экономического развития и торговли РФ, экс-гендиректор «Норильского никеля» Владимир Стржалковский.



Неопределенность с фигурой главного тренера складывается отчасти из-за того, что до сих пор остается неизвестным, кто займется оперативным управлением футбольным клубом. В начале августа пост председателя ВФСО «Динамо» покинул Владимир Проничев, занимавший эту должность с 2000 года. С высокой вероятностью Владимир Стржалковский может сменить Проничева и во главе совета директоров футбольного клуба, а нынешний гендиректор бело-голубых Сергей Сысоев уйдет в отставку.

— Детали предстоящих перемен пока раскрывать не буду — давайте дождемся конференции, — сказал «Известиям» член совета директоров ФК «Динамо», первый зампред ВТБ Василий Титов. — Дальше уже посмотрим, как новое руководство будет принимать решения в отношении клуба, но перемены будут глобальными. Что касается Калитвинцева, то он продолжает работать согласно контракту и из клуба не уйдет.

Во вторник портал Championat.com опубликовал информацию о возможном приходе экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской в руководство бело-голубых. Однако, по информации «Известий», это лишь один из двух возможных вариантов решения.



Смородская, официально покинувшая «Локо» 10 августа, знакома со Стржалковским по работе в структурах предпринимателя Владимира Потанина. Владимир Стржалковский возглавлял принадлежащий Потанину «Норильский никель» в 2008–2012 годах, а Ольга Смородская в 2008–2010 годах была заместителем председателя правления Росбанка, контрольный пакет акций которого в то время принадлежал холдингу «Интеррос», чьим основателем также является Потанин.



Вместе с этим эксперты не исключают и назначения на пост президента Юрия Белкина, до сентября прошлого года являвшегося вице-президентом «Динамо», а до прихода в клуб работавшего в ВТБ.

По данным «Известий», в случае прихода Белкина существует вероятность назначения генеральным директором «Динамо» Рохуса Шоха, в настоящее время являющегося спортивным директором «Урала» и председателем Федерации футбола Волгоградской области. К слову, во вторник Шох в компании Белкина присутствовал в Черкизово на матче Россия–Гана. Ни опровергать, ни подтверждать свое возможное назначение он не стал.

— Меня уже кто только не назначил в «Динамо», — ответил Шох на просьбу прокомментировать информацию о своем переходе в стан бело-голубых.

Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе, в случае прихода Смородской освободившееся место спортивного директора после ухода Романа Орещука может занять Кирилл Котов, работавший на аналогичной должности в «Локомотиве».

Сам Кирилл Котов от комментариев по этому поводу отказался.

По мнению бывшего главного тренера московского «Динамо» Анатолия Бышовца, тренерский вопрос сейчас не является самым важным для бело-голубых.

— Организация труда удесятеряет эффективность, как говорил Владимир Ильич Ленин, — заявил «Известиям» Бышовец. — Надо прийти к системному пониманию и оценке того, что привело «Динамо» к вылету из РФПЛ. Думаю, новому руководству общества необходимо будет определить четкие критерии выбора не только игроков и тренеров, но и менеджеров клуба. Главным критерием должно быть служение всей совестью обществу «Динамо». Это я говорю как динамовец с почти 60-летним стажем.

Напомним, в мае 2016 года «Динамо» впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона. После этого главным тренером команды был назначен Юрий Калитвинцев, при котором клуб после 11 туров лидирует в розыгрыше первого дивизиона и претендует на возвращение в РФПЛ.

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