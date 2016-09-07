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Памфилова: в списках на выборах в ГД остаются 55 судимых кандидатов

Глава ЦИК сообщила о ситуации с количеством баллотирующихся в Госдуму кандидатов, имевших в прошлом проблемы с законом

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в среду на заседании комиссии рассказала о 55 судимых кандидатах в федеральных списках и двенадцати одномандатниках с судимостью.

«Благодаря хорошему взаимодействию ЦИК с партиями из числа кандидатов в депутаты были исключены 58 лиц, скрывших судимость, а также десятки кандидатов, от которых партии сами решили «очиститься», хотя они и не скрывали судимость. Сейчас 12 судимых кандидатов баллотируются по одномандатным округам, в федеральных списках 55 судимых кандидатов», - приводит ТАСС ее слова на заседании ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что у этих кандидатов нет ограничений пассивного избирательного права.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Памфилова: в списках на выборах в ГД остаются 55 судимых кандидатов

Глава ЦИК сообщила о ситуации с количеством баллотирующихся в Госдуму кандидатов, имевших в прошлом проблемы с законом

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