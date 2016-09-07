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«Ангстрем» прокомментировал внесение компании в санкционный список

Санкции подчеркивают эффективность программ развития национальной микроэлектроники, считают на предприятии

АО «Ангстрем» рассматривает санкции как элемент давления на Российскую Федерацию через одну из самых высокотехнологичных отраслей. Об этом говорится в официальном заявлении компании, сделанном после того как стало известно о включении ряда росийских предприятий электронной промышленности в санкционные списки Агентства промышленности и безопасности США (BIS). В санкционный список включены зеленоградские «Ангстрем-Т», «Ангстрем-М» и «Ниимэ И Микрон». 

- Санкции это оценка эффективности программ развития национальной микроэлектроники и её значимости в отечественной экономике, - заявили в «Ангстреме». - Еще совсем недавно большая часть микроэлектронных изделий используемых в российской промышленности, в том числе и стратегического значения, закупалась за рубежом. За последние же годы отрасль достигла значительных успехов: в короткие сроки запущена Национальная система платежных карт МИР, создается сеть центров обмена данными, созданы и производятся современные высокоскоростные компьютеры.

В заявлении говорится, что для АО «Ангстрем» такие санкции имеют больше психологический эффект и не наносят экономического вреда

- Основная часть продукции производится по отечественным технологиям, с использованием отечественных материалов и сырья, подчеркнули в компании. -  Возможно, это повлияло бы на привлечение кредитных займов под новые проекты, в том числе по программам проектного финансирования. Однако после введения санкций в отношении российского банковского сектора в 2014 году, эффект от этого минимален.

В «Ниимэ И Микрон» ситуацию не комментируют.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

«Ангстрем» прокомментировал внесение компании в санкционный список

Санкции подчеркивают эффективность программ развития национальной микроэлектроники, считают на предприятии

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Анатолий Вассерман

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