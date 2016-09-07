«Ангстрем» прокомментировал внесение компании в санкционный список

АО «Ангстрем» рассматривает санкции как элемент давления на Российскую Федерацию через одну из самых высокотехнологичных отраслей. Об этом говорится в официальном заявлении компании, сделанном после того как стало известно о включении ряда росийских предприятий электронной промышленности в санкционные списки Агентства промышленности и безопасности США (BIS). В санкционный список включены зеленоградские «Ангстрем-Т», «Ангстрем-М» и «Ниимэ И Микрон».

- Санкции это оценка эффективности программ развития национальной микроэлектроники и её значимости в отечественной экономике, - заявили в «Ангстреме». - Еще совсем недавно большая часть микроэлектронных изделий используемых в российской промышленности, в том числе и стратегического значения, закупалась за рубежом. За последние же годы отрасль достигла значительных успехов: в короткие сроки запущена Национальная система платежных карт МИР, создается сеть центров обмена данными, созданы и производятся современные высокоскоростные компьютеры.



В заявлении говорится, что для АО «Ангстрем» такие санкции имеют больше психологический эффект и не наносят экономического вреда

- Основная часть продукции производится по отечественным технологиям, с использованием отечественных материалов и сырья, подчеркнули в компании. - Возможно, это повлияло бы на привлечение кредитных займов под новые проекты, в том числе по программам проектного финансирования. Однако после введения санкций в отношении российского банковского сектора в 2014 году, эффект от этого минимален.

В «Ниимэ И Микрон» ситуацию не комментируют.