Автомобиль с газовыми баллонами обнаружен у Нотр-Дам де Пари

Французские правоохранители считают, что он мог использоваться для подготовки теракта
Автомобиль с семью газовыми баллонами, который мог использоваться для подготовки теракта, был найден у собора Парижской Богоматери в столице Франции.
Как сообщает телеканал BFMTV, в машине, обнаруженной в ночь на 4 сентября без номеров, находилось семь баллонов с газом, шесть из которых были полными. Системы подрыва баллонов в машине обнаружено не было.
По данному факту задержаны мужчина и женщина в возрасте 34 и 29 лет. По французскому законодательству они могут быть задержаны без предъявления обвинения на 96 часов. В настоящее время в Главном управлении внутренней безопасности Франции проходит их допрос.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один из задержанных проходит по подозрению в причастности к экстремистам.
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