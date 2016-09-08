Тимур Бекмамбетов: «Весь Голливуд — это потомки выходцев из России»

Масштабный голливудский проект российского режиссера Тимура Бекмамбетова выходит в прокат. Взявшись за «Бен-Гура», Бекмамбетов пошел на риск: его картину наверняка будут сравнивать с классическим фильмом Уильяма Уайлера (1959), получившим одиннадцать «Оскаров». Обозреватель «Известий» расспросил режиссера о соперничестве с великими предшественниками и поездках на колеснице.

— Вы не боитесь сравнения с Уильямом Уайлером?

— Мы не снимали ремейк знаменитого кинофильма, мы делали новую экранизацию великого американского романа. Хотя и догадывались, что к нам будут постоянно примерять «Оскары» старого «Бен-Гура». Но ведь с тех пор прошло почти шестьдесят лет, наш фильм будут смотреть совсем иные зрители, о которых мы постоянно помнили.

— Что для вас главное в этом романе?

— Во время гражданской Войны Севера и Юга автор романа Лью Уоллес был генералом «северян». И, видимо, так много он взял греха на свою душу, что решил написать книгу о важности прощения. «Бен-Гур: история Христа» — именно об этом. Представляете, какая страшная вещь, когда твой друг, которого ты считаешь братом и любишь его, разрушает твой дом, забирает у тебя годы жизни, ломает твою судьбу! Сможешь ли ты после этого простить его? Вот задачка.

— Известно, что при съемках картины 1959 года пострадало немало лошадей. Чтобы эффектно снять сцены скачек, на съемочной площадке натягивали проволоку, о которую лошади спотыкались. Сколько таких жертв было у вас?

— Ни одной. Правда, у одной лошади была проблема с желудком, но ее вылечили. Все падения были с оцифрованными на компьютере лошадьми.

— А актеры управляли упряжкой по-настоящему?

— Конечно. Даже я учился управлять античной колесницей. Когда я снимал «Особо опасен», мне довелось гонять на болиде Formula 1 на треке в Германии. Но здесь оказалось гораздо страшнее. Пришлось забыть об амортизации и подушках безопасности. Возница находится очень близко к земле, и единственный способ маневрировать — это использовать вес собственного тела, балансируя на платформе повозки.

— Как вы проводили кастинг?

— Просто общался с актерами. Пытался найти человека, который мог бы сыграть принца Иуду Бен-Гура.

— У Джека Хьюстона хватило аристократизма, чтобы сыграть принца?

— Джек — умный, нежный, с чувством юмора и тонкой душевной организацией. Он прекрасно сложен, да еще и опытный наездник.

— Его дед Джон Хьюстон в 1966 году на студии Cinecittà в Риме снимал «Библию».

— Честно говоря, я не разбирался в родословной этого актера, но поверьте, он очень интересный человек. И к тому же, когда я его увидел, то понял, что именно такие молодые люди должны быть симпатичны девушкам.

— Роль шейха Ильдерима у вас сыграл Морган Фримен. Прежде вы с ним уже работали на картине «Особо опасен». Почему опять решили пригласить его?

— Морган Фриман — это актер-мечта. Работать с ним — одно удовольствие. У него потрясающая память: он читает текст и тут же его запоминает. Если в моем следующем фильме будет какая-то интересная роль, то я снова позову его, и, надеюсь, он на мое предложение откликнется.

— В фильме Уильяма Уайлера этого персонажа воплотил Хью Гриффит. Фримен создал иной образ?

— Да, конечно. Гриффит представил шейха карикатурным персонажем. А у Моргана Фримена получился сложный герой — циничный, умный, лукавый и эмоциональный. Роль Моргана не очень большая и сложная, но он смог показать развитие своего персонажа.

— Среди основателей американской киноиндустрии были выходцы из России. Русское влияние на Голливуд чувствуется до сих пор?

— На каждой встрече с менеджментом кинокомпаний меня встречают так: «Здравствуйте, а у меня дедушка и бабушка из России». Вся творческая часть Голливуда — это внуки и правнуки выходцев из России. Я не преувеличиваю. И это не только братья Уорнеры, открывшие киностудию Warner Brothers, и Михаил Чехов, которых вспоминают чаще других.

— Отчего же сейчас нашим актерам так трудно пробиваться в Голливуде?

— Разве? Было бы желание. И надо хорошо знать английский язык. У нас на фильме работала интернациональная команда. В главных ролях — англичане Джек Хьюстон и Тоби Кеббелл. Пилата играет датчанин Йохан Филип Асбек, другие актеры — из Бразилии, Ирана, Израиля... Могли бы быть и русские. Но они все оказались заняты — снимаются в сериалах.

— Вспоминается анекдот про актера, которому предлагают сняться у Спилберга, но он отказывается, потому что даты съемок попадают на новогодние елки.

— Серьезно. Невозможно было никого найти.

— Раскройте секрет, кто у нас такой занятой, что отказывается от работы в Голливуде?

— Данила Козловский. Был у него шанс. Мы обсуждали, но он оказался занят, поэтому отказался. Таковы обстоятельства. У актеров есть работа, и это прекрасно. В конце концов, свет клином не сошелся на этих американских фильмах.

Справка «Известий»

Тимур Бекмамбетов — режиссер, продюсер, клипмейкер. Снял фильмы «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение», «Елки» и др. С 2008 года выпустил ряд проектов в Голливуде, в том числе «Особо опасен» с Анджелиной Джоли в главной роли. Вместе с Тимом Бертоном выступил сопродюсером мультфильма «9».