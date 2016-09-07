Россия ввела мораторий на выдачу новых участков на шельфе

Временный мораторий на выдачу новых участков на шельфе ввело правительство России. Как заявил глава Минприроды Сергей Донской на совещании президента Владимира Путина с правительством, решение принято с учетом объема работ, уже выполняемых государственными компаниями.

«С учетом значительного объема работ, который сейчас выполняется и еще предстоит выполнить госкомпаниям, а мы знаем, что основные участники на шельфе - это госкомпании, в условиях макроэкономической нестабильности правительством принято решение о введении временного моратория на предоставление в пользование новых участков недр континентального шельфа» , — сказал Донской.

Введение временного моратория позволит компаниям «сфокусироваться на выполнении текущих лицензионных обязательств, оптимально распределить финансовые ресурсы при реализации проектов геологоразведочных работ», — уточнил министр.

В настоящее время правительство РФ может выдавать лицензии на разработку шельфовых месторождений только двум компаниям — «Роснефти» и «Газпрому».

Ранее «Известия» писали, что Минприроды хочет приостановить лицензирование новых участков на шельфе на один-два года.

