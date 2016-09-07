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Россия ввела мораторий на выдачу новых участков на шельфе

Об этом сообщил глава Минприроды Сергей Донской на совещании президента Владимира Путина с правительством

Временный мораторий на выдачу новых участков на шельфе ввело правительство России. Как заявил глава Минприроды Сергей Донской на совещании президента Владимира Путина с правительством, решение принято с учетом объема работ, уже выполняемых государственными компаниями.

«С учетом значительного объема работ, который сейчас выполняется и еще предстоит выполнить госкомпаниям, а мы знаем, что основные участники на шельфе - это госкомпании, в условиях макроэкономической нестабильности правительством принято решение о введении временного моратория на предоставление в пользование новых участков недр континентального шельфа» , — сказал Донской.

Введение временного моратория позволит компаниям  «сфокусироваться на выполнении текущих лицензионных обязательств, оптимально распределить финансовые ресурсы при реализации проектов геологоразведочных работ», — уточнил министр.

В настоящее время правительство РФ может выдавать лицензии на разработку шельфовых месторождений только двум компаниям — «Роснефти» и «Газпрому».

Ранее «Известия» писали, что Минприроды хочет приостановить лицензирование новых участков на шельфе на один-два года.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Россия ввела мораторий на выдачу новых участков на шельфе

Об этом сообщил глава Минприроды Сергей Донской на совещании президента Владимира Путина с правительством

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