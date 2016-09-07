Израиль передал священника Грозовского России

Передача Глеба Грозовского состоялась в аэропорту Тель-Авива
Власти Израиля передали представителям России петербургского священника Глеба Грозовского. Сегодня его доставят на родину в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН РФ.
Представитель Управления тюрем Израиля заявил, что передача священника Грозовского уже состоялась в международном аэропорту Тель-Авива.
«Могу подтвердить, что Грозовский передан представителям российских властей», — цитирует его слова «РИА Новости».
Из аэропорта израильской столицы священнослужителя рейсовым самолетом доставят в Москву в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН РФ.
Ранее сообщалось, что экстрадиция священнослужителя была отложена из-за обращения его адвоката в Высший суд справедливости с жалобой на действия Минюста и требованием гарантировать священнослужителю безопасность на родине.
2 августа Высший суд Израиля отклонил апелляцию на экстрадиционный ордер.
В ноябре 2013 года Следственный комитет объявил в международный розыск священника Глеба Грозовского. Бывший духовный наставник футбольного клуба «Зенит» подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Сам священнослужитель отрицает вину и считает уголовное дело сфабрикованным.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.