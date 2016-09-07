Израиль передал священника Грозовского России

Власти Израиля передали представителям России петербургского священника Глеба Грозовского. Сегодня его доставят на родину в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН РФ.

Представитель Управления тюрем Израиля заявил, что передача священника Грозовского уже состоялась в международном аэропорту Тель-Авива.

«Могу подтвердить, что Грозовский передан представителям российских властей», — цитирует его слова «РИА Новости».

Из аэропорта израильской столицы священнослужителя рейсовым самолетом доставят в Москву в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН РФ.

Ранее сообщалось, что экстрадиция священнослужителя была отложена из-за обращения его адвоката в Высший суд справедливости с жалобой на действия Минюста и требованием гарантировать священнослужителю безопасность на родине.

2 августа Высший суд Израиля отклонил апелляцию на экстрадиционный ордер.

В ноябре 2013 года Следственный комитет объявил в международный розыск священника Глеба Грозовского. Бывший духовный наставник футбольного клуба «Зенит» подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Сам священнослужитель отрицает вину и считает уголовное дело сфабрикованным.