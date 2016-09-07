«Пауку» грозит до пяти лет по обвинению в поджоге дома в Черногории

Российское посольство в Черногории не получало официальной информации от местной полиции об аресте общественного деятеля и лидера метал-группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого, которому может грозить до пяти лет лишения свободы по обвинению в поджоге дома.



Об этом сообщает «РИА Новости».

Адвокат Троицкого Эрол Марунович заявил, что музыкант был арестован в Черногории по подозрению в поджоге дома своего соотечественника, совершенного 3 сентября в курортном городе Сутоморе. В тот же вечер черногорская полиция и сняла с поезда на Белград Сергея Троицкого, который был назван главным подозреваемым в случившемся и был помещен под арест на 30 суток.

«По вменяемой ему статье черногорским законодательством предусмотрено до пяти лет лишения свободы», — добавил юрист.



В посольстве России в Черногории заявили, что знают о происшествии и готовы по необходимости оказывать помощь российским гражданам, но не могут подтвердить или опровергнуть личность подозреваемого.



Напомним, что Троицкий, известный как лидер трэш-метал-группы «Коррозия металла», в 2013 году баллотировался на выборах мэра Москвы в порядке самовыдвижения, а в 2014 году также как самовыдвиженец хотел участвовать в выборах мэра Новосибирска. До того он уже принимал участие в выборах глав двух подмосковных городов — Жуковского и Химок. Однако певец и композитор не получал серьезной поддержки избирателей.



На выборах 1993 года его кандидатура на пост мэра Москвы, отменённых из-за октябрьских событий, выдвигалась ныне запрещенной в РФ Национал-большевицкой партией Эдуарда Лимонова. А в декабре 1998-го года он баллотировался на довыборах в Государственную Думу России по Люблинскому избирательному округу и набрал наибольшее число голосов, однако ввиду низкой явки избирателей (менее 25 %) результаты выборов были отменены.