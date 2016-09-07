Мужчине, избившему врача в Орехово-Зуево, предъявили обвинение

Алексею Мироненко, который подозревается в избиении врача-рентгенолога в центральной районной больнице подмосковного города Орехово-Зуево, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Изначально органами внутренних дел уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «б, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), вместе с тем, следствие установило в действиях Мироненко состав более тяжкого преступления и сегодня ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении представительства ведомства.

В материале уточняется, что в настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.

Напомним, нападение на врача-рентгенолога произошло поздно вечером во вторник, 30 августа. Брат пациентки, которой нужно было сделать рентген ноги, напал на врача и жестоко избил его — мужчине показалось слишком долгим ожидание в очереди.

Позже по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина материалы передали в следственные органы, и дело приняли к производству.

При этом официальный представитель СКР Владимир Маркин отмечал, что мужчина был ранее неоднократно судим и за несколько дней до нападения освободился из колонии.