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Украина пригрозила запретить России использовать самолеты Ан

РФ не сможет использовать Ан для международных полетов, если откажется от сервисного обслуживания в Украине

Украинский «Антонов» может запретить РФ пользоваться самолетами Ан для международных полетов, если вдруг Москва откажется от сервисного обслуживания лайнеров в Украине.

Президент украинского госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба заявил, что его компания не собирается передавать кому-либо права на обслуживание самолетов и готова отстаивать свои права на их обслуживание.

«Они (Россия— прим. «Известий») могут у себя внутри страны корректировать эти правила, законы, как угодно. Другой вопрос, что мы как разработчик имеем право поставить запрет на полеты их самолетов вне России»,— подчеркнул он.

Кроме того, Коцюба отметил, что речь идет не только об имидже предприятия, но и о безопасности полетов.

«Если кто-то будет управлять технической составляющей, кроме «Антонова», мы просто негарантируем безопасность этих полетов»,— резюмировал президент компании.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Украина пригрозила запретить России использовать самолеты Ан

РФ не сможет использовать Ан для международных полетов, если откажется от сервисного обслуживания в Украине

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