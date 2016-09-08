Не боролся — и проиграл

Украинский телеканал «Интер» старательно оправдывает свое название (в переводе с латыни — «между»). Он по возможности поровну делит экран между местными фильмами и фильмами, снятыми по московскому заказу, благо до недавнего времени значительная часть сериалов для российского телевидения снималась на Украине и добрая половина их творческих коллективов обладала украинским гражданством. Он — в отличие от большинства киевских каналов — не принуждает своих репортеров и аналитиков говорить на разрабатываемом уже почти полтора века, но все еще далеко не устоявшемся, украинском диалекте русского языка. Он дал приют эстрадным программам, равно высмеивающим все значимые политические течения. Так, именно на «Интере» в 2005–2012 годах выходили передачи студии «Квартал 95», одинаково ехидно относившиеся хоть к Ющенко, хоть к Януковичу, и ушла студия на другой канал по чисто коммерческим причинам.

Вдобавок в феврале 2013-го «Интер» в составе Inter Media Group, включающей в себя еще немало СМИ, перешел от украинского олигарха Валерия Ивановича Хорошковского к олигарху куда более влиятельному — Дмитрию Васильевичу Фирташу. Дело не только в том, что Фирташ был тогда существенно богаче, но и в том, что его деловым партнером, владеющим примерно 1/5 Group DG, был глава администрации президента Украины Виктора Федоровича Януковича Сергей Владимирович Лёвочкин, «весивший» в местной политике несравненно больше Хорошковского, бывшего при том же Януковиче главой Службы безопасности Украины, а потом первым вице-премьером, а ныне уже отставленного от всех государственных постов. Новая «крыша» вроде бы гарантировала каналу надежное будущее.

К концу ноября 2013-го на киевской площади Независимости уже затухал вялотекущий протест против отказа Януковича и премьера Николая Яновича Пахло (по жене — Азарова) подписать кабальный и разорительный для Украины договор об ассоциации с Европейским союзом. Лёвочкин распорядился силой разогнать ночью остаток протестующих — несколько десятков студентов — под предлогом необходимости очистить площадь для начала монтажа новогодней елки. Разгон отсняли десятки телерепортеров — в том числе с «Интера». Скорее всего предупредил их о готовящейся силовой акции сам Лёвочкин. До сих пор аналитики спорят: то ли он хотел продемонстрировать могущество власти, уже накопившей изрядную массовую нелюбовь к себе, то ли сознательно провоцировал переход протеста в групповое хулиганство по принципу «чем мутнее вода, тем крупнее рыба, которую можно в ней выловить».

«Интер» и тут проявил умеренность. Он не утверждал, что на площади Независимости собрались ангелы во плоти, а милицейский спецназ «Беркут», безропотно выдерживающий град булыжников и бутылок с бензином от этих «ангелов», свиреп и опасен для окружающих. В отличие, кстати, от самопровозглашенного «канала честных новостей» — 5-го канала, принадлежащего олигарху Петру Алексеевичу Порошенко, владеющему не только львиной долей кондитерской промышленности Украины, но и многими предприятиями тяжелой промышленности, включая оборонные, или созданных в нужный момент специально под задачу государственного переворота «Эспрессо TV» и «Громадського телебачення» («Общественного телевидения»), за которыми четко просматриваются деньги Соединенных Государств Америки.

Правда, честно сказать, что мелкая поначалу банда нацистских боевиков издевается над всем центром столицы и требует беззаконного свержения власти, поддерживаемой большинством народа, «Интер» тоже не рискнул.

После государственного переворота 2014.02.22 «Интер» остался верен себе. Он сохранил баланс между местными и общерусскими фильмами, хотя нынче это куда сложнее. Многие новинки, сделанные не только в РФ, но и на Украине по заказу РФ, сегодня запрещены киевскими террористами к показу на оккупированной ими территории. Новостные выпуски канала всё еще звучат на общерусском литературном языке, а не на местном диалекте: тот бытует разве что в материалах, где обязателен по киевским законам — например, в рекламе. Он, наконец, позволяет себе критиковать нынешних узурпаторов почти так же часто, как когда-то — законную власть. Тем более что для критики у его владельцев есть немало оснований: Лёвочкин, невзирая на соучастие в перевороте, сейчас всего лишь депутат Верховного совета Украины, да еще и от Оппозиционного блока, а Фирташ и вовсе пребывает в Австрии, отказавшейся выдать его по запросу Соединенных Государств Америки, причем киевские террористы пообещали, что при его приезде на Украину они исполнят запрос.

Владимир Ильич Ульянов предупредил: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. А общество бывает разное. «Тирана» Януковича беспрепятственно ругало большинство средств массовой рекламы, агитации, дезинформации Украины — на этом фоне почти нейтральный «Интер» выглядел защитником власти. При нынешнем киевском «демократическом» (по его собственным заверениям) терроризме нейтралитет рассматривается как противостояние террору и наказывается соответственно. Студию «Интера» подожгла и разгромила не просто группа боевиков. То, что их отпустили сразу после задержания, однозначно указывает на то, что те, кто нынче объявил себя властью на Украине, намерены уничтожить всякий намек на слово, не соответствующее их пожеланиям. Правда, журналистов не сожгли заживо, как антимайдановцев в одесском Доме профсоюзов 2014.05.02, не расстреляли публично, как Александра (Олеся) Алексеевича Бузину 2015.04.16 — их всего лишь надолго лишили возможности зарабатывать на жизнь. А может быть, и вовсе вычеркнули из профессии: Фирташ с Лёвочкиным могут счесть, что на пожары от рук боевиков никаких денег не напасешься, а на другие каналы людей с умеренными взглядами брать побоятся. «Интер» не боролся — и проиграл.