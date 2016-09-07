Пампуш может воссоединиться с Твербулем

"На Твербуле у Пампуша ждёт меня милёнок Груша", - писал Корней Чуковский о памятнике Пушкину работы Опекушина, который в то время стоял на своем историческом месте - в начале Тверского бульвара. Как известно, нынче памятник великому поэтму стоит на противоположной стороне Тверской улицы - на пятачке Пушкинской площади перед историческим зданием "Известий". Однако в скором времени памятник может вернуться туда, где ему надлежало стоять по замыслу архитекторов.



По информации "Известий", группа ведущих архитекторов комиссии "Старая Москва" под председательством члена-корреспондента Академии архитектурного наследия Владимира Муравьева обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому с письмом о переносе памятника Пушкину с Пушкинской площади на Тверской бульвар, где первоначально памятник и был установлен в 1880 году и простоял вплоть до 1950 года.



"Перемещение памятника Пушкину для нас и многих единомышленников, в том числе, из научно-экспертного сообщества, является не самоцелью, а лишь этапом воссоздания Пушкинской площади и Страстного монастыря", — говорится в тексте письма (есть у "Известий".

В частности, в письме подчеркивается, что вопрос возвращения памятника на Тверской бульвар приобретает актуальность в виду востребованности обществом Страстного монастыря, который, при условии восстановления, должен стоять на месте памятника Пушкину.

Инициатива получила широкую общественную поддержку. За то, чтобы памятник Пушкину вернулся на историческое место на Тверском бульваре, подписались почти 120 тысяч москвичей. Инициативу поддержал Институт культурного и природного наследия.



Фотохроника ТАСС

Эксперты института заключили, что скульптура неудачно расположена. Памятник неправильно освещен, и если о задумке первоначальное расположение Пушкина спиной к Тверскому бульвару было естественно (поэт как бы поднимался вместе с гуляющей публикой), то, как отмечают эксперты Института в своем заключении (есть у "Известий"), на Пушкинской площади памятник просто стоит спиной к посетителям сквера.



— Возвращение памятника Пушкину на его историческое место целесообразно, — рассказал "Известиям" директор Института Арсений Миронов. — Это поможет восстановить историческую справедливость, нарушенную в советские годы, когда без какой-либо внятной мотивации он был перенесен на противоположную сторону площади.



Кроме того, по мнению эксперта, здраво звучат аргументы в пользу того, что сегодняшнее местоположение памятника не позволяет ему оптимально «раскрыть» свой художественный потенциал.



— По своему типу памятник работы скульптора А.М. Опекушина — классический «бульварный» монумент. Роль доминанты Пушкинской площади для такого скромного памятника навязана, поэтому возвращение на Тверской бульвар значительно усилит его эстетическое и смысловое восприятие, — отметил Миронов.

