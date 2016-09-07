Никита Белых принес клятву на Евангелии, что не скроется от суда

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых на заседании Мосгорсуда в среду поклялся на Евангелии, уверяя судей, что не будет скрываться от следствия и угрожать свидетелям. Однако Мосгорсуд до конца декабря оставил его под арестом.



Мосгорсуд в среду проверял законность продления до конца декабря срока ареста Никиты Белых по делу о взятках. Никита Белых, ратуя за освобождение из-под стражи, сказал: «Я взял с собой Евангелие и хотя понимаю, что это непроцессуальный жест, но я готов поклясться на святом Евангелии, что я не буду принимать попыток скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей и уничтожать доказательства».

Свое заявление судье Белых сделал по видеосвязи из СИЗО, пояснив при этом, что преследует только одну цель — защитить свое доброе имя.

Позже экс-губернатору, находящемуся в Лефортово, стало плохо, и в заседании Мосгорсуда был объявлен перерыв, пишет «РИА Новости». К арестованному был вызван врач. Адвокат Белых Вадим Прохоров заявил в суде, что его подзащитный постоянно нуждается в медицинской помощи из-за гипертонии и диабета.

Суд в итоге отклонил апелляционную жалобу его адвокатов, которые просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог.



Напомним: 25 июня Басманный суд Москвы арестовал губернатора Кировской области по обвинению в получении взяток на общую сумму €400 тыс. Никита Белых факта получения денег не отрицал, но заявил, что они предназначались для нужд региона. По словам официального представителя СК РФ Владимира Маркина, губернатор получил «банальную, обычную взятку». 28 июля президент России Владимир Путин отправил бывшего губернатора в отставку в связи с утратой доверия.



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