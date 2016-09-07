Анкара начала выдавать «Газпрому» разрешения на «Турецкий поток»

«Газпром» получил по дипломатическим каналам первые разрешения Анкары на реализацию «Турецкого потока» после решения о возобновлении проекта, и теперь будет осуществляться его переход к практическому воплощению.



Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова председателя правления российской компании.



«Начало выдачи разрешений является позитивной новостью для «Газпрома». Данный шаг турецкой стороны отражает заинтересованность турецкого правительства в проекте «Турецкий поток» и свидетельствует о переходе к его практической реализации», — приводятся в сообщении слова Миллера.



Отметим, что по итогам состоявшихся на прошлой неделе переговоров Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Берата Албайрака была достигнута договоренность о скорейшем завершении всех необходимых подготовительных процедур для начала реализации проекта.



Ранее сообщалось, что в течение 1–2 месяцев Россия и Турция могут подписать межправительственное соглашение по газопроводу «Турецкий поток». Ожидается, что первая его нитка может быть построена к концу 2019 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Напомним, что проект «Турецкий поток» был заморожен в результате резкого обострения отношений с Турцией после того, как истребитель турецких ВВС в ноябре прошлого года сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

Договоренность о строительстве газопровода из России в Европу по проекту «Турецкий поток» была достигнута между Москвой и Анкарой в декабре 2014 года. Изначально по газопроводу планировалось доставлять 63 млрд куб. м газа в год.

«Турецкий поток» должен пройти по дну Черного моря в обход Украины, далее по турецкой территории к границе с Грецией.

