Британские налогоплательщики оплатят стену против мигрантов во Франции

Во французском Кале на деньги британских налогоплательщиков будет выстроена стена для предотвращения нелегального проникновения мигрантов из Франции в Великобританию.



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Роберта Гудвилла, курирующего в МВД Соединенного Королевства миграционную политику, стоимость стены составит £2 млн, или почти $2,7 млн. Высота ограждения составит 4 м, а длина около одного километра. Оно будет установлено вдоль дороги, которая ведет к порту, откуда осуществляется паромное сообщение между Францией и Великобританией.



Издание отмечает, что у проекта много критиков, которые считают его пустой тратой денег. Так, Кейт Гиббс из британской Ассоциации автотранспортных перевозок считает, что строительство стены — это «скандальная трата денег налогоплательщиков».



По ее словам, необходимо усиливать меры безопасности у всех подъездных дорог, а не только у этого участка магистрали. Она также посоветовала водителям ассоциации не останавливаться в радиусе 240 км вокруг Кале, чтобы исключить риск нападения мигрантов.



В свою очередь, Роберт Гудвилл считает, что стена сможет остановить поток мигрантов, желающих пробраться в страну с территории Франции. По его данным, британские власти ловят одного мигранта каждые шесть минут.



Он привел статистику, согласно которой, за 2015 год общая численность задержанных при попытке незаконно пересечь границу превысила 84 тыс. человек.

Напомним, 5 сентября жители Кале заблокировали шоссе, ведущее в Англию. Участники акции протеста требуют от властей ликвидировать местный стихийный лагерь мигрантов.



В стихийном лагере, который называют Jungle («Джунгли»), живут нелегалы из африканских стран, а также Сирии и Афганистана. Он возник в начале 2000-х годов. Трущобный поселок стал перевалочным пунктом для беженцев, которые хотят пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании.

