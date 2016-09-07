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Гигантский астероид движется прямо к Земле

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NASA утверждает, что траекторию его полета рассчитать невозможно

Огромный астероид под названием 2016 QL44 диаметром около 700 м несется к Земле. По данным специалистов NASA, он подлетит к земной поверхности довольно близко. Упадет ли он на Землю или нет, ученые сказать не могут.

Небесное тело пролетит рядом с нашей планетой 17 сентября. Если астероид такого размера упадет на Землю, он сможет разрушить целый город, отмечают специалисты NASA.

В NASA уточнили, что астероид 2016 QL44 они наблюдали с 2004 года, как раз тогда он и был открыт. По мнению ученых, скорее всего, он пройдет от Земли на расстоянии в 7,3 млн миль.

Причем специалисты NASA уточнили, что небесное тело движется в сторону нашей планеты на крайне неопределенной орбите.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Гигантский астероид движется прямо к Земле

NASA утверждает, что траекторию его полета рассчитать невозможно

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Анатолий Вассерман

публицист

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