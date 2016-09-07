Мосгорсуд оставил Белых под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Кировской области Никиту Белых до 24 декабря. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты, которая просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Адвокат Белых Вадим Прохоров настаивал на освобождении своего подзащитного из СИЗО и назначении ему другой меры пресечения из-за плохого состояния здоровья обвиняемого. По словам защитника, Белых страдает повышенным давлением и почти каждый день обращается к врачам.

Для освобождения экс-губернатора под домашний арест Прохоров был готов предоставить свою квартиру, которая находится «в двух шагах от Следственного комитета». В случае освобождения под залог друзья Белых готовы были собрать необходимую сумму в течение трех суток, сообщает «РИА Новости».

Следствие настаивало на аресте чиновника, опасаясь, что на свободе он может воспользоваться своими связями и помешать установлению истины по делу. Суд с этими доводами согласился.

25 июня Басманный суд Москвы арестовал губернатора Кировской области по обвинению в получении взяток на общую сумму €400 тыс. Никита Белых факта получения денег не отрицал, но заявил, что они предназначались для нужд региона. По словам официального представителя СК РФ Владимира Маркина, губернатор получил «банальную, обычную взятку». 28 июля президент России Владимир Путин отправил бывшего губернатора в отставку в связи с утратой доверия.

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