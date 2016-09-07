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В Москве при обрушении здания пострадали пять автомобилей

Пятиэтажное здание обрушилось на территории завода АЗЛК на востоке Москвы, рассказал источник в правоохранительных органах

Пять автомобилей серьезно повреждены при обрушении части пятиэтажного здания на востоке Москвы.  Ранее сообщалось, что обрушилась стена четырехэтажного здания на Волгоградском проспекте.

По уточненной информации, обрушилось одно из административных зданий на территории завода АЗЛК. В МЧС уточнили, что в пятиэтажном здании обрушилась шахта лифта. Площадь обрушения составила 18 кв. м, рассказал представитель главка МЧС  по Москве.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводится разведка.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В Москве при обрушении здания пострадали пять автомобилей

Пятиэтажное здание обрушилось на территории завода АЗЛК на востоке Москвы, рассказал источник в правоохранительных органах

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