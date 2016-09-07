Украина не сможет запретить России международные полеты «Ан»

Украине будет крайне сложно помешать России использовать самолеты «Ан» для международных перелетов, несмотря на соответствующие угрозы, прозвучавшие в среду со стороны президента украинского госпредприятия «Антонов» Александра Коцюбы. По мнению экспертов, у России есть не менее веские контраргументы для взаимного запрета для полетов «Ан» на Украине.

В среду президент украинского госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба заявил, что Украина будет добиваться, чтобы России запретили осуществлять международные полеты самолетов марки «Ан», если Москва откажется от сервисного обслуживания самолетов на киевском госпредприятии. Однако сделать это она вряд ли решится в силу ряда существенных обстоятельств, связанных с патентным правом.



— Правительство и Верховная рада Украины сами запретили украинским предприятиям участвовать в военно-техническом сотрудничестве с Россией, — напомнил в разговоре с «Известиями» руководитель интернет-портала AVIA.RU Руслан Гусаров.



Прежде всего угроза Украины прозвучала в адрес российского самолета «Руслан». У него двойное назначение. В первую очередь машина эксплуатируется Министерством обороны как военно-транспортный самолет.



— Получается, что юридически ГП «Антонов» не имеет права обслуживать наших «Русланов», которые находятся в государственной авиации, — заключает Гусаров. — То же самое и с другими самолетами — например, Ан-148, который использует МЧС. У России нет выхода — надо летать, а без конструкторского надзора и постоянного техобслуживания эксплуатация самолета невозможна. В этой ситуации было принято передать эти функции КБ «Ильюшин».



Эксперт обращает внимание на то, что разобраться в патентном праве сложно, и не факт, что Украина выиграла бы этот спор даже на международном уровне.



— Самолет создавался в СССР, и исполнителем заказа от Министерства обороны Советского Союза был Минавиапром СССР, — подчеркивает собеседник «Известий». — По сути, он был головным разработчиком проекта, в котором участвовал и КБ «Антонов», и множество других конструкторских бюро и заводов. Основная часть компонентов самолета производится в России на заводе в Ульяновске. Поэтому если пытаться оспорить авторские права, не факт, что Украина сможет доказать свое право на этот самолет.

Тем не менее, у Киева есть средства для того, чтобы устраивать всевозможные провокации и временные помехи для полетов российских самолетов.



— Поскольку сегодня Украина обеспечивает эксплуатацию этих самолетов, у нее достаточно средств для того, чтобы вставлять палки в колеса — с помощью всяческих технических бюллетеней и предписаний, — констатирует Гусаров.

Впрочем, ввязываться в спор с Россией по самолетам «Ан» Украина вряд ли будет, так как просто не может не учитывать того факта, что аналогичные действия может предпринять и завод-изготовитель в Ульяновске, который с помощью точно таких же приемов может остановить эксплуатацию украинских самолетов. А Украина тоже эксплуатирует «Руслан».



— Поэтому я смотрю на всё это как на бряцание оружием, — резюмирует эксперт. — Потому что прежде, чем начинать войну, надо понимать, как будешь из нее выходить. Ведь не факт, что выйдешь из нее победителем.