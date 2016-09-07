Chevrolet отзывает более 3 тыс. автомобилей Cruze и Orlando в РФ

Chevrolet добровольно отзывает 3257 автомобилей Chevrolet Cruze и Chevrolet Orlando в России из-за вероятного повреждения шланга гидроусилителя, сообщили в Росстандарте.

По данным ведомства, в автомобилях, проданных через официальных дилеров с октября 2011 по июль 2012 года, возможна течь рабочей жидкости.

«Уполномоченные дилеры ООО «Джи Эм Авто» уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под указанный отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении Росстандарта.

Вместе с тем владельцы автомобилей могут сами проверить, подпадает ли их машина под отзыв, по списку VIN-кодов, опубликованному на сайте ведомства.

Все ремонтные работы в рамках отзывной кампании для владельцев должны быть бесплатными.

Напомним, в 2015 году американский концерн General Motors объявил, что российский рынок полностью покинет марка Opel, закроется собственный завод в Санкт-Петербурге и прекратится контрактная сборка на ГАЗе и «Автоторе». Бренд Chevrolet сконцентрируется на продажах автомобилей люксовой категории — спорткарах Corvette и Camaro, а также внедорожнике Tahoe. Продажи остальных моделей были прекращены.



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