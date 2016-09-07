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Власти РФ поощрят отстраненных от Игр в Рио российских паралимпийцев

Об этом сообщил министр спорта России Виталий Мутко

Правительство Российской Федерации приняло решение о поощрении паралимпийцев на альтернативных соревнованиях на уровне Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро при условии высоких результатов, заявил министр спорта Виталий Мутко на открытии соревнований для отстраненных от Игр в Рио российских спортсменов в развлекательном центре «Крокус-Сити».

«Правительство страны приняло решение о поощрении наших паралимпийцев так же, как если бы вы выступали на Паралимпийских играх в Рио, если вы покажете те результаты, которые соответствуют тому мировому уровню, на который вы готовы», — отметил Мутко. 

Напомним, что соревнования для российских паралимпийцев, которых суд не допустил к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, пройдут в Подмосковье 7−8 сентября. 

25 августа Владимир Путин заявил, что в России будут организованы соревнования, подобные Паралимпийским играм, ввиду того что паралимпийскую сборную страны не допустили к участию в турнире в Рио-де-Жанейро. 

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала в середине июля доклад, в котором говорилось о якобы подмене 45 проб российских атлетов с ограниченными возможностями. 

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Власти РФ поощрят отстраненных от Игр в Рио российских паралимпийцев

Об этом сообщил министр спорта России Виталий Мутко

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Сергей Лисин

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