Власти РФ поощрят отстраненных от Игр в Рио российских паралимпийцев

Правительство Российской Федерации приняло решение о поощрении паралимпийцев на альтернативных соревнованиях на уровне Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро при условии высоких результатов, заявил министр спорта Виталий Мутко на открытии соревнований для отстраненных от Игр в Рио российских спортсменов в развлекательном центре «Крокус-Сити».



«Правительство страны приняло решение о поощрении наших паралимпийцев так же, как если бы вы выступали на Паралимпийских играх в Рио, если вы покажете те результаты, которые соответствуют тому мировому уровню, на который вы готовы», — отметил Мутко.

Напомним, что соревнования для российских паралимпийцев, которых суд не допустил к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, пройдут в Подмосковье 7−8 сентября.

25 августа Владимир Путин заявил, что в России будут организованы соревнования, подобные Паралимпийским играм, ввиду того что паралимпийскую сборную страны не допустили к участию в турнире в Рио-де-Жанейро.



Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала в середине июля доклад, в котором говорилось о якобы подмене 45 проб российских атлетов с ограниченными возможностями.



Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

