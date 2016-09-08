Россия откажет Анкаре в просьбе отправить сухопутные войска в Сирию

Москва не даст положительного ответа на обращение Турции с просьбой отправить российские сухопутные войска для поддержки операции Анкары в Сирии, несмотря на наличие соответствующей юридической возможности. Об этом «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Решение Совета Федерации по участию вооруженных сил (России) в Сирии есть. И это право президента (отправлять туда войска), которым он может воспользоваться. Но изначально президентом было сказано, что Россия участвовать в наземной операции не будет. Понятно, что победа над ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России. — «Известия») без такой операции невозможна. Но проблема в том, что спецслужбы США и некоторых других стран НАТО помогают оппозиции — а по большому счету, террористам. В этой связи я не думаю, что Москва станет отправлять свои наземные войска в Сирию. К тому же такой шаг не получит поддержку со стороны общественного мнения, — отмечает Франц Клинцевич.

Турция 6 сентября обратилась к России и другим странам с просьбой направить сухопутные подразделения для оказания ей поддержки в проведении операции «Щит Евфрата» в Сирии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

— В коалицию против группировки ИГИЛ входят 65 государств. Но за три последних года они все не смогли победить даже одну террористическую организацию, потому что у них не было единой стратегии. Коалиция помогла нам в проведении операции, оказав поддержку с воздуха, и мы попросили Россию и другие страны помочь нам с земли, — сказал глава турецкого МИДа.

По словам Чавушоглу, «только так можно одержать верх над террористической организацией».

На данный момент участие России в боевых операциях на территории Сирии ограничивается ударами по позициям боевиков с воздуха. Кроме того, как заявил в марте генерал-полковник Александр Дворников, командовавший российской группировкой, на земле работает ограниченное число представителей спецподразделений.

— Не буду скрывать, что на территории Сирии действуют и подразделения наших сил специальных операций, — заявил тогда Дворников, отметив, что военнослужащие выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации, занимаются наведением самолетов на цели в удаленных районах и решают «другие специальные задачи».

Вместе с тем официальные лица подчеркивают, что масштабной сухопутной операции в Сирии Россия проводить не будет. Соответствующие заявления не раз звучали из уст президента Владимира Путина, а также российских дипломатов и военных.

По словам директора исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Международного института новейших государств Станислава Тарасова, привлечение российских войск к турецкой операции потребует согласия Дамаска, добиться которого будет довольно проблематично, принимая во внимание его более чем напряженные отношения с Анкарой. В этой связи эксперт считает, что за призывом турецкого министра стоит в большей степени политический посыл.

— Москва вряд ли откликнется на турецкое предложение как минимум потому, что такой шаг предусматривает предварительное подписание между Россией, Сирией и Турцией соответствующего соглашения. Вместе с тем такого рода заявления, затрагивающие довольно деликатные вопросы, свидетельствуют о возрастающем уровне доверия между Москвой и Анкарой. В этой связи наша страна могла бы оказать воздушное прикрытие турецким войскам и тем самым потеснить на этом поприще США и их союзников, которые сейчас поддерживают турков с воздуха. Кроме того, нельзя исключать, что через Россию турецкое руководство пытается получить правовую основу для своего присутствия на сирийской территории, а впоследствии — выйти на нормализацию отношений с Дамаском в том или ином виде, — заявил Станислав Тарасов.

Турция начала операцию «Щит Евфрата» 24 августа, введя бронетанковые части и силы специального назначения на сирийскую территорию в районе города Джараблус. Анкара оказывает поддержку оппозиционной «Сирийской свободной армии» в борьбе с ИГИЛ.