Продукцию российского легпрома хотят продвинуть на экспорт

Правительство намерено увеличить экспорт продукции российского легпрома, для чего собирается предоставить господдержку предприятиям, которые производят товары для продажи за рубеж. Эксперты считают, что правительству не стоит «заново изобретать велосипед», а следует развивать конкурентоспособность там, где уже есть для этого возможности и ресурсы. При доле импортной продукции в 75% отечественной легкой промышленности логичнее пока оставаться в рамках внутреннего рынка.

Минпромторгу поручили проанализировать экспортный потенциал продукции легкой промышленности, а также представить предложения по мерам возможной государственной поддержки предприятий легпрома для выхода продукции на внешние рынки. Внести в правительство материалы на эту тему министерство должно до 15 сентября 2016 года. Это следует из протокола заседания подкомиссии по вопросам гражданских отраслей экономики правительственной комиссии по импортозамещению под председательством зампреда правительства Аркадия Дворковича от 25 августа 2016 года.

После этого 6 сентября министерство разослало письма в профильные организации — Российский союз кожевников и обувщиков, Российский союз производителей одежды, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности, а также в компанию «Рослегпром». В них замдиректора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Евгений Рыжов просит организации предоставить информацию по вопросам экспорта в срок до 9 сентября.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что экспортный потенциал товаров российской легкой промышленности сейчас невысок, отметив переизбыток импортных товаров на российском рынке. По данным ведомства, доля отечественных товаров легкой промышленности на нашем рынке не превышает 25%.

По оценкам Союзлегпрома, доля импортной продукции, включая контрабанду и контрафакт, на российском рынке легкой промышленности составляет 70–75%. Хотя в 2015 году ввоз подобной продукции в Россию сократился на $4,5 млрд и составил $8,4 млрд, уточнили в союзе.

Директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Снег рассказал, что продукция легкой промышленности — текстиль, одежда, обувь и материалы для них — традиционно слабо представлена в российском экспорте. В последние годы на нее приходится лишь 0,2–0,3% общего объема вывозимого из России товара. В стоимостном выражении это более $1 млрд. Основными экспортируемыми товарами в этой группе являются обувь, кожа, пушнина, бытовые текстильные изделия, нетканые материалы, вата, технический текстиль. В заметных для России объемах экспортируются некоторые виды одежды — трикотажные майки, меховая одежда, платья и др.

Так, в Российском союзе кожевников и обувщиков рассказали, что отечественная обувь пользуется повышенным спросом не только у местных покупателей, но и за рубежом. Так, ежегодный экспорт товаров составляет 10–15% от выпуска — в 2015 году он составил $146,7 млн. При этом доля российской обуви на отечественном рынке увеличилась в прошлом году с 15 до 20%. Объем российского рынка обуви, по данным союза, составляет до 1,2 трлн рублей, причем до 30% на нем — незаконная продукция.

— Главная проблема в развитии экспорта — огромный ненасыщенный внутренний рынок, на котором доминирует импортная продукция, часто завозимая с нарушением таможенных норм, например дешевый товар из Китая, продукция из Европы, — считает Михаил Снег.



По его мнению, это сильно дискриминирует отечественных производителей, лишая их возможности успешной конкуренции в разных сегментах.

В РЭЦ подчеркивают, что «в условиях отсутствия явных конкурентных преимуществ в производстве массовой продукции легпрома перспективы экспорта связаны с развитием поставок в отдельных узких нишах». Например, это могут быть поставки спецодежды для экстремальных нагрузок.



Глава консалтинговой компании Y-consulting Дарья Ядерная рассказала, что в России сейчас растут мощности по производству готовой одежды — в основном это кроеный трикотаж и платья, юбки, рубашки. По ее мнению, «не стоит заново изобретать велосипед, надо развивать конкурентоспособность там, где уже есть для этого возможности и ресурсы». Она отметила, что следует развивать «наши конкурентные производства — лен, хлопок, обработку, а также производства готовой одежды для обслуживания российского и близлежащих рынков».

Российский союз производителей одежды и «Рослегпром» не ответили на запрос «Известий».

​​​​​​​

